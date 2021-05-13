«Спартак» – о 15 миллионах за Ларссона: «Клуб видит его прогресс и ценит вклад Джордана»

Я вот не врубаюсь зачем это ему и клубу сейчас, в ведущие клубы его не купят, пусть проявит себя в ЛЧ со Спартаком(ведь поперло у него сейчас), а там глядишь и команла достойная может предложение сделать... или мы уже заранее всеми командами сливать все игры готовы???
Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин высказался о нападающем красно-белых Джордане Ларссоне.
«Клуб видит его прогресс и ценит вклад Джордана. Сейчас он, как и вся команда, сосредоточен на концовке чемпионата и ближайшем матче», – сказал Кулемин.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не продаст Ларссона меньше, чем за 15 миллионов евро.
- В текущем сезоне Ларссон провел за «Спартак» 29 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.