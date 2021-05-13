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    «Спартак» – о 15 миллионах за Ларссона: «Клуб видит его прогресс и ценит вклад Джордана»

    Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин высказался о нападающем красно-белых Джордане Ларссоне.

    «Клуб видит его прогресс и ценит вклад Джордана. Сейчас он, как и вся команда, сосредоточен на концовке чемпионата и ближайшем матче», – сказал Кулемин.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» не продаст Ларссона меньше, чем за 15 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Ларссон провел за «Спартак» 29 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +47300

      portero 2 часа назад

      Я вот не врубаюсь зачем это ему и клубу сейчас, в ведущие клубы его не купят, пусть проявит себя в ЛЧ со Спартаком(ведь поперло у него сейчас), а там глядишь и команла достойная может предложение сделать... или мы уже заранее всеми командами сливать все игры готовы???

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      Рейтинг: +189

      Ollegator > portero 2 часа назад

      Агент ценник набивает, либо возможное продление контракта.

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      Рейтинг: +20757

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Может, кто-то и купит его за 15 лямов, но для Спартака он сейчас бесценен.

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