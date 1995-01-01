Фанаты «Локомотива» забросали штрафную «Крыльев Советов» бутылками. Их успокаивал Гилерме

Дикари ))) Потом по ним судят в целом о болельщиках клуба
Болельщикам «Локомотива» не понравилась реакция вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева на гол самарцев в финале Кубка России. В ответ они забросали штрафную голкипера бутылками.
Фанатов москвичей с противоположной половины поля пришел успокаивать вратарь «Локомотива» Гилерме.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Нижнем Новгороде.
- После 1-го тайма счет был 1:1.
- «Крылья Советов» по спортивному принципу вышли в следующий сезон РПЛ.