Фанаты «Локомотива» забросали штрафную «Крыльев Советов» бутылками. Их успокаивал Гилерме

Болельщикам «Локомотива» не понравилась реакция вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева на гол самарцев в финале Кубка России. В ответ они забросали штрафную голкипера бутылками.

Фанатов москвичей с противоположной половины поля пришел успокаивать вратарь «Локомотива» Гилерме.