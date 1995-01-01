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    Фанаты «Локомотива» забросали штрафную «Крыльев Советов» бутылками. Их успокаивал Гилерме

    Болельщикам «Локомотива» не понравилась реакция вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева на гол самарцев в финале Кубка России. В ответ они забросали штрафную голкипера бутылками.

    Фанатов москвичей с противоположной половины поля пришел успокаивать вратарь «Локомотива» Гилерме.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Нижнем Новгороде.
    • После 1-го тайма счет был 1:1.
    • «Крылья Советов» по спортивному принципу вышли в следующий сезон РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1095

      Красногорск_Фан 27 минут назад

      Дикари ))) Потом по ним судят в целом о болельщиках клуба

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      Рейтинг: +115

      mirspirs25 45 минут назад

      Надеюсь никакой дебил не стал снимать реакцию вратаря, чтобы потом бежать стучать. Я надеюсь, что Локомотив будет выше этого. А фанаты - нет слов, такое дикарство - это не поддержка команды, а наоборот. Кого они тем самым поддержали? Там футболистам с обеих сторон не нужно было никакой дополнительной мотивации в этом матче, чтобы исполнять такие выкрутасы. Прилетела бы бутылка в голову, судья бы увел команды и финал обосран, еще бы и техпор могли дать. Походу кто-то пережрал горючего на солнышке.

      Всех адекватных болельщиков - с победой! Подсластили концовочку сезона

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      Рейтинг: +5341

      порт 1 час назад

      А потом будут жалобы строчить, что их долго маринуют на стадионе, и автобусы увозят подальше от города. Вели бы себя чуть чуть скромнее, и к вам относились бы учтивее.

      3
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      Рейтинг: +99

      пега > порт 44 минуты назад

      значит правильно эти неадекватов в Питере вывезли со стадиона под конвоем.

      1
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      Рейтинг: +1095

      Красногорск_Фан > порт 28 минут назад

      Да ты че. То есть когда я читаю после игры зенит -локо комменты что вы в рот нам ссали от ваших болельщиков это легендарная питерская учтивость? С себя начните

      0
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      Рейтинг: +1573

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Гильерме: Показал болельщикам Спартака бутылку, имитируя ей член и характерно потряс( болельщики Спартака отвечают кричалками)
      Фаны Локо: Быдлятина, гопота, дисквалификацию на миллион матчей свиньям надо!
      Спустя месяц...
      Болелы Локо: Закидывают своего вратаря за простой жест
      Болелы Локо: Вы не понимаете, это другое......

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      Рейтинг: +654

      xkixerx > Semushkin Roman Valerievi 33 минуты назад

      Ты точно в этом уверен, что они закидывали СВОЕГО вратаря???? Друг, игру пересмотри.

      0
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      Рейтинг: +1666

      Play 1 час назад

      Не раз уже отмечал говнистость болельщиков Локомотива по отношению к нейтральным командам. Ну ладно дерби, принципиальные соперники, Спартак, ЦСКА, Зенит, там бузить я ещё понимаю. Но вот совершенно нейтральная команда Крылья, что вам с ними делить, зачем так себя вести? Я из ростовской области, регулярно бываю на матчах Ростова, в том числе неоднократно на матчах Ростов - Локомотив, и постоянно те провоцируют и до, и во время, и после матча, оскорбляют домашнюю команду, бросают предметы. Вот в этом году получили люлей знатно в центре Ростова, любо было посмотреть, по делом собакам наука.

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      Рейтинг: +1095

      Красногорск_Фан > Play 31 минуту назад

      Ну это ты как то очень однобоко. Говнистые неадекваты есть в любой команде. И я за 30 лет походов на стадионы тебе это про любую команду расскажу. Приходи к нам, в семейный сектор Локомотива. У нас нормальное отношение к другим. И на Локомотив - Ростов я был недавно мы к Ростовским нормально относились в т.ч. в перерыве. Болтали и смотрели перфоманс.

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      Рейтинг: +1666

      Play > Красногорск_Фан 21 минуту назад

      Ну семейный сектор и фанатку не ровняй. А фан-сектор Локомотива в Ростове постоянно затягивает "е**ть Ростов". Те же кони или мясо себе такого не позволяют.

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      Рейтинг: +1095

      Красногорск_Фан > Play 14 минут назад

      Я не знаю что такое "фан сектор "друг. И не уверен что те кто там сидит бOльшие фанаты клуба чем те кто сидит на других трибунах. У меня прадедушка автор учебника как строить паровозы за 1957-й год. А там малолеток заводилы накручивают.

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