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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Задержан подозреваемый, избивший медиадиректора «Спартака» Фетисова

    В Подмосковье задержан подозреваемый, который избил директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова. Об этом пишет Baza.

    Нападавшим оказался 31-летний монтажник Жафяр Боровков, работающий в «Мосводоканале». Он уже дал признательные показания.

    • Фетисов был избит 9 мая.
    • У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
    • По факту произошедшего открыто уголовное дело.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Baza

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    Сегодня, 11:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2225

      Алехсбургер. 17 минут назад

      У него брат есть .Урунов Остон.
      недавно слили из "Мосводоканала".
      Восток- дело тонкое...

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      Рейтинг: +22163

      Боцман59rus 1 час назад

      Я подозреваю, как эти "звёзды" спорта ведут себя и разговаривают с простыми смертными. Если один на один вышли, нечего плакаться, коль не сдюжил. Если берегов не видишь, бухай в Тарасовке. Но информации мало, выводы делать рано, а может и вообще не надо

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      Рейтинг: +3129

      Бомбардиръ 1 час назад

      Боров с хрюшкой подрался)

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      Рейтинг: +759

      Бенедиктус > Бомбардиръ 1 час назад

      Ага, тушку дохлого коня не поделили.

      0
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      Рейтинг: +17479

      vladimir-7 > Бомбардиръ 58 минут назад

      Надо было Борову свинью утопить и было бы шито-крыто.

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