Задержан подозреваемый, избивший медиадиректора «Спартака» Фетисова

У него брат есть .Урунов Остон.
недавно слили из "Мосводоканала".
Восток- дело тонкое...
В Подмосковье задержан подозреваемый, который избил директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова. Об этом пишет Baza.
Нападавшим оказался 31-летний монтажник Жафяр Боровков, работающий в «Мосводоканале». Он уже дал признательные показания.
- Фетисов был избит 9 мая.
- У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
- По факту произошедшего открыто уголовное дело.