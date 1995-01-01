Задержан подозреваемый, избивший медиадиректора «Спартака» Фетисова

В Подмосковье задержан подозреваемый, который избил директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова. Об этом пишет Baza.

Нападавшим оказался 31-летний монтажник Жафяр Боровков, работающий в «Мосводоканале». Он уже дал признательные показания.