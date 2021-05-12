El Universal: Барриосом интересуются клубы из Англии и Италии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно
По информации El Universal, интерес к 27-летнему колумбийцу проявляют клубы из Англии и Италии. Ожидается, что в ближайшие дни появится информация о конкретных вариантах продолжения карьеры Барриоса.
- Колумбиец играет в РПЛ с 2019 года.
- С Барриосом «Зенит» финиширует в РПЛ только 1-м.
- Он провел 26 матчей в текущем сезоне РПЛ, сделал 2 ассиста.
Источник: El Universal
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