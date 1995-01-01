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    El Universal: Барриосом интересуются клубы из Англии и Италии

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно

    По информации El Universal, интерес к 27-летнему колумбийцу проявляют клубы из Англии и Италии. Ожидается, что в ближайшие дни появится информация о конкретных вариантах продолжения карьеры Барриоса.

    • Колумбиец играет в РПЛ с 2019 года.
    • С Барриосом «Зенит» финиширует в РПЛ только 1-м.
    • Он провел 26 матчей в текущем сезоне РПЛ, сделал 2 ассиста.

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    Источник: El Universal

    El Universal - одна из ведуших газет Колумбии. Аудитория в твиттере - 352 тысячи подписчиков.

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