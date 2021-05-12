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El Universal: Барриосом интересуются клубы из Англии и Италии

12 мая 2021, 00:19
10

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно

По информации El Universal, интерес к 27-летнему колумбийцу проявляют клубы из Англии и Италии. Ожидается, что в ближайшие дни появится информация о конкретных вариантах продолжения карьеры Барриоса.

  • Колумбиец играет в РПЛ с 2019 года.
  • С Барриосом «Зенит» финиширует в РПЛ только 1-м.
  • Он провел 26 матчей в текущем сезоне РПЛ, сделал 2 ассиста.

Источник: El Universal

El Universal - одна из ведуших газет Колумбии. Аудитория в твиттере - 352 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Барриос Вильмар
Комментарии (10)
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Жентус
1620780598
Пусть катится, он не особо заметен в Зените, может в другом клубе лучше раскроется. Я уже многократно говорил, что такие игроки как Паредес и Барриос не подходят под менталитет клуба, нам нужен новый Тимощук! А на позицию десятки новый Аршавин. При всем уважении к текущему составу, но посмотрите на этот костяк в центре, неужели Барриос, Малком, Вендел и Кузяев лучше, чем Тимощук, Аршавин, Зырянов и Денисов? Конечно, даже близко нет. Сколько этот пропиаренный Барселоной пятки шавы бы не целовал, он его не догонит никогда. А уж про связку Широков, Халк, Витсель и Данни я вообще промолчу... Как и про то, что тогда мы играли в 5 полузащитников, каждый из которых был на голову сильнее текущего состава Зенита (не ведитесь вы на эти фамилии, вроде "Вендел", это такой же заморский ноунейм, как любой другой иностранный игрок фнл, на фоне прежних составов Зенита). Константин Сарсания, как же вас сейчас клубу нехватает...
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paracetamol
1620801521
Куйвам, а не Вильмар! Ему и в Питере хорошо.
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Hektor 84
1620863197
Верона и Брайтон?
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