El Universal: Барриосом интересуются клубы из Англии и Италии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно

По информации El Universal, интерес к 27-летнему колумбийцу проявляют клубы из Англии и Италии. Ожидается, что в ближайшие дни появится информация о конкретных вариантах продолжения карьеры Барриоса.