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    Крал: «Для борьбы с «Зенитом» за чемпионство «Спартаку» не хватило опыта»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, в чем московский клуб уступил «Зениту» в текущем сезоне.

    «Трудно сказать. Возможно, нам не хватило опыта. Наша молодая команда не смогла избежать перепадов в игре.

    Мы выдали победную серию, отлично играли, но потом начались поражения. «Зенит» способен побеждать даже тогда, когда у них не идет игра», – сказал Крал.

    • «Зенит» победил в РПЛ за два тура до конца чемпионата.
    • «Спартак» идет на 3-м месте и сегодня может вернуться на 2-ю строчку.

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    Источник: Sport.cz

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: -174

      Землякруглая 12 минут назад

      А также не*уёвый админресурс у бомжей.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2720

      Kollljan 13 минут назад

      Мало каки в сраке

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10852

      paracetamol 29 минут назад

      Мозги вруби, вот чего свиням не хватило. Извилин совсем мало!

      -1
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