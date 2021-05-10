Крал: «Для борьбы с «Зенитом» за чемпионство «Спартаку» не хватило опыта»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, в чем московский клуб уступил «Зениту» в текущем сезоне.

«Трудно сказать. Возможно, нам не хватило опыта. Наша молодая команда не смогла избежать перепадов в игре.

Мы выдали победную серию, отлично играли, но потом начались поражения. «Зенит» способен побеждать даже тогда, когда у них не идет игра», – сказал Крал.