Крал: «Для борьбы с «Зенитом» за чемпионство «Спартаку» не хватило опыта»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, в чем московский клуб уступил «Зениту» в текущем сезоне.
«Трудно сказать. Возможно, нам не хватило опыта. Наша молодая команда не смогла избежать перепадов в игре.
Мы выдали победную серию, отлично играли, но потом начались поражения. «Зенит» способен побеждать даже тогда, когда у них не идет игра», – сказал Крал.
- «Зенит» победил в РПЛ за два тура до конца чемпионата.
- «Спартак» идет на 3-м месте и сегодня может вернуться на 2-ю строчку.
Источник: Sport.cz