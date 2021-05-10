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  • Крал: «Для борьбы с «Зенитом» за чемпионство «Спартаку» не хватило опыта»

Крал: «Для борьбы с «Зенитом» за чемпионство «Спартаку» не хватило опыта»

10 мая 2021, 16:54
14

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, в чем московский клуб уступил «Зениту» в текущем сезоне.

«Трудно сказать. Возможно, нам не хватило опыта. Наша молодая команда не смогла избежать перепадов в игре.

Мы выдали победную серию, отлично играли, но потом начались поражения. «Зенит» способен побеждать даже тогда, когда у них не идет игра», – сказал Крал.

  • «Зенит» победил в РПЛ за два тура до конца чемпионата.
  • «Спартак» идет на 3-м месте и сегодня может вернуться на 2-ю строчку.

Источник: Sport.cz
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Крал Алекс
Комментарии (14)
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paracetamol
1620656020
Мозги вруби, вот чего свиням не хватило. Извилин совсем мало!
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Kollljan
1620656935
Мало каки в сраке
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ivany4
1620658021
Когда говорят о таких вещах как "мало опыта", "уверенность в себе", "не хватило фарта" и т.п., то сразу можно ставить знак равенства с этими словами и говорить о разгильдяйстве игроков.
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Алехсбургер.
1620659852
Бедный парень. Сказал правду. Но ..,дело в психологии..Зенит упрямо прёт ,и прёт,зная ,что всё равно кто-то сделает результат,.и команда выиграет. А Спартак.. бежит на эйфории ,флагами машет на авось.. когда всё получается. А если не получается..Тогда-Не обесСудьи.
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Fusballer
1620661104
Прав он. У Федуна не так много опыта работы с судьями. Да и доступ к админресурсу ограниченный.
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paracetamol
1620661301
Ты еще и второе место пока не завоевал.
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Боцман59rus
1620662056
Я так и понял, что Уфа вам 3,14дарасам на опыте три закатила
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stop
1620669195
Гинеи всё купил , Газпром это всё ясно , а тебе и Вам не хватило квалификации , игру на Крестовском острове видели все !!!
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zigbert
1620675787
Не хватило не столько опыта, сколько характера.
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neveldomha
1620720990
Вам всего не хватило. Абсолютно всего.
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