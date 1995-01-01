«СЭ»: будущее Бакаева в «Спартаке» будет зависеть от решения нового тренера

Полузащитник Зелимхан Бакаев может уйти из «Спартака».

Как пишет «Спорт-Экспресс», будущее футболиста будет зависеть от решения нового главного тренера. Его мнение станет определяющим.

Ранее сообщалось, что «Спартак» возглавит Руй Витория.