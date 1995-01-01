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    «СЭ»: будущее Бакаева в «Спартаке» будет зависеть от решения нового тренера

    Полузащитник Зелимхан Бакаев может уйти из «Спартака».

    Как пишет «Спорт-Экспресс», будущее футболиста будет зависеть от решения нового главного тренера. Его мнение станет определяющим.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» возглавит Руй Витория.

    • На Бакаева претендует московское «Динамо».
    • В этом сезоне игрок забил один гол и сделал пять ассистов в 23 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5405

      Томик 23 минуты назад

      Надеюсь новому тренеру пальцы в двери зажимать не будут и не поставят перед фактом оплаченного трафика. Прощай, Зелимхан. Не забудь оставить форму с номером на базе.

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      Рейтинг: +3647

      mutabor0992 1 час назад

      Показатели просто улет!!!1 гол и 3 ассиста за 23 ПИЛЯть матча!!!Нужно срочно переподписывать!!!А то Барса с ПСЖ уведут!!!

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      Рейтинг: +3163

      Semenycch 2 часа назад

      Интересный футболист. С резкими перепадами в форме. Может быть его забрать в Зенит? Не знаю, нужно подумать. У нас игроков центральной зоны выше классом или такого же уровня достаточно.

      -1
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      Рейтинг: -178

      Землякруглая > Semenycch 1 час назад

      Уахахаа. Подумай, подумай. И посоветуй семаку. Видимо он только с тобой консультируется. Уааахаахаа. Да какой там семаку. Миллеру. Газу б.л.я ты там, двуликий, перенюхал чтоли? Аахахаа.

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      Рейтинг: +6584

      "supermax" > Землякруглая 1 час назад

      старый, больной человек))

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