«СЭ»: будущее Бакаева в «Спартаке» будет зависеть от решения нового тренера

Надеюсь новому тренеру пальцы в двери зажимать не будут и не поставят перед фактом оплаченного трафика. Прощай, Зелимхан. Не забудь оставить форму с номером на базе.
Полузащитник Зелимхан Бакаев может уйти из «Спартака».
Как пишет «Спорт-Экспресс», будущее футболиста будет зависеть от решения нового главного тренера. Его мнение станет определяющим.
Ранее сообщалось, что «Спартак» возглавит Руй Витория.
- На Бакаева претендует московское «Динамо».
- В этом сезоне игрок забил один гол и сделал пять ассистов в 23 матчах.