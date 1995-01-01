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    Потенциальный спонсор «Манчестер Юнайтед» отказался работать с командой из-за протестов фанатов. Клуб мог получить 230 миллионов

    Бренд Myprotein, принадлежащий The Hut Group, планировал сотрудничать с «Манчестер Юнайтед» в формате спонсорства. Однако, изучив протесты болельщиков против владельцев клуба, компания отказалась спонсировать манчестерцев.

    Название бренда должно было появиться на тренировочной экипировке команды. Готовящееся соглашение было рассчитано на десять лет, в течение которых «Манчестер Юнайтед» мог заработать более 230 миллионов евро.

    • Фанаты «Манчестер Юнайтед» запустили онлайн-акцию по бойкоту основных спонсоров клуба.
    • Болельщики призывают семью Глейзеров к продаже клуба.
    • Из-за действий фанатов на прошлой неделе пришлось переносить матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

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    Источник: The Guardian

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