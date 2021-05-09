Потенциальный спонсор «Манчестер Юнайтед» отказался работать с командой из-за протестов фанатов. Клуб мог получить 230 миллионов

Бренд Myprotein, принадлежащий The Hut Group, планировал сотрудничать с «Манчестер Юнайтед» в формате спонсорства. Однако, изучив протесты болельщиков против владельцев клуба, компания отказалась спонсировать манчестерцев.
Название бренда должно было появиться на тренировочной экипировке команды. Готовящееся соглашение было рассчитано на десять лет, в течение которых «Манчестер Юнайтед» мог заработать более 230 миллионов евро.
- Фанаты «Манчестер Юнайтед» запустили онлайн-акцию по бойкоту основных спонсоров клуба.
- Болельщики призывают семью Глейзеров к продаже клуба.
- Из-за действий фанатов на прошлой неделе пришлось переносить матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».
Источник: The Guardian