Шварц: «Динамо» не попало в еврокубки, потому что у нас молодая команда. Я доволен реализацией своих идей и принципов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал непопадание в еврокубки. Немец объяснил его молодостью.
«Что касается еврокубков, конечно, мы расстроены и разочарованы, у нас был шанс попасть туда. Наверное, есть объяснение: у нас молодая команда.
Но есть потенциал для развития, нужно двигаться вперeд. Я доволен тем, как мы реализуем свои идеи и принципы. Надо двигаться в этом направлении. На следующей неделе нас ждeт серьeзный соперник – ЦСКА. Наша цель – завершить сезон победой и заработать 50 очков», – сказал Шварц.
- В текущем сезоне «Динамо» вылетело из Лиги Европы на стадии квалификации.
- По ходу сезона «Динамо» меняло главного тренера.
- Сейчас «Динамо» идет в РПЛ 7-м, но по итогам последнего тура может опуститься еще ниже.
Источник: «Чемпионат»