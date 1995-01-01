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    Шварц: «Динамо» не попало в еврокубки, потому что у нас молодая команда. Я доволен реализацией своих идей и принципов»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал непопадание в еврокубки. Немец объяснил его молодостью.

    «Что касается еврокубков, конечно, мы расстроены и разочарованы, у нас был шанс попасть туда. Наверное, есть объяснение: у нас молодая команда.

    Но есть потенциал для развития, нужно двигаться вперeд. Я доволен тем, как мы реализуем свои идеи и принципы. Надо двигаться в этом направлении. На следующей неделе нас ждeт серьeзный соперник – ЦСКА. Наша цель – завершить сезон победой и заработать 50 очков», – сказал Шварц.

    • В текущем сезоне «Динамо» вылетело из Лиги Европы на стадии квалификации.
    • По ходу сезона «Динамо» меняло главного тренера.
    • Сейчас «Динамо» идет в РПЛ 7-м, но по итогам последнего тура может опуститься еще ниже.

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    Источник: «Чемпионат»

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