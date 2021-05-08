Шварц: «Динамо» не попало в еврокубки, потому что у нас молодая команда. Я доволен реализацией своих идей и принципов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал непопадание в еврокубки. Немец объяснил его молодостью.

«Что касается еврокубков, конечно, мы расстроены и разочарованы, у нас был шанс попасть туда. Наверное, есть объяснение: у нас молодая команда.

Но есть потенциал для развития, нужно двигаться вперeд. Я доволен тем, как мы реализуем свои идеи и принципы. Надо двигаться в этом направлении. На следующей неделе нас ждeт серьeзный соперник – ЦСКА. Наша цель – завершить сезон победой и заработать 50 очков», – сказал Шварц.