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  • Шварц: «Динамо» не попало в еврокубки, потому что у нас молодая команда. Я доволен реализацией своих идей и принципов»

Шварц: «Динамо» не попало в еврокубки, потому что у нас молодая команда. Я доволен реализацией своих идей и принципов»

8 мая 2021, 19:31
8

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал непопадание в еврокубки. Немец объяснил его молодостью.

«Что касается еврокубков, конечно, мы расстроены и разочарованы, у нас был шанс попасть туда. Наверное, есть объяснение: у нас молодая команда.

Но есть потенциал для развития, нужно двигаться вперeд. Я доволен тем, как мы реализуем свои идеи и принципы. Надо двигаться в этом направлении. На следующей неделе нас ждeт серьeзный соперник – ЦСКА. Наша цель – завершить сезон победой и заработать 50 очков», – сказал Шварц.

  • В текущем сезоне «Динамо» вылетело из Лиги Европы на стадии квалификации.
  • По ходу сезона «Динамо» меняло главного тренера.
  • Сейчас «Динамо» идет в РПЛ 7-м, но по итогам последнего тура может опуститься еще ниже.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (8)
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Olymp2
1620497602
Домой, домой! Полная неспособность управлять игрой, командой!
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FanatSerj
1620503634
результат для Динамо в принципе обычный, а то бывало и хуже, сегодня и сама игра понравилась, понравилось что Шварц прививает игрокам европейский объём работы на поле и скорость игры, к сожалению не хватает игроков которые под такие требования подходят, опять же надо почистить состав от пенсов или мало понятных игроков, взять два три игрока в усиление и в бой на следующий сезон.
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alex1951
1620532742
Дурилка ,ты картонная,ШварцКопф! Как у тебя все гладко получается : С одной стороны ,ты такой супер-пупер, с другой ,,команда молодая,,...... Ахинею не неси .Это клуб Высшей Лиги ,как у Зенита выигрывать- так не молодые? А кому играть,как не молодым,может тем,кому за 35-40? ....Короче - Чемодан,вокзал,пивнуха в Мюнхене......
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sochi-2013
1620539846
Да, вчера динамовская( и что главное российская) молодежь приятно удивила и порадовала.
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Best_forever
1620552720
какие идеи, какие принципы? Понятно бывает команда неуправляема после 30 мин игры, но сразу после начала, после установки!!! Игры с Химками, уралом, и т.д. в первые 15-20 минут команда не знала что делать!!! Как начать атаку!! Постоянные обрезы, потери уже на своей половине без прессинга соперника! Домой, Шварц, домой!
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Дедуктор
1620559709
Сезон не провальный, конечно. Но - удручающий. Игра команды быстрая, разнообразная. Но ... неопасная для ворот соперника. Такое впечатление, что на поле активно суетятся, скажем мягко, не очень умные люди. Полагая "на голубом глазу", что они играют. Таки, я вам скажу. Именно - суетятся.
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zigbert
1620571391
Провалом игру Динамо назвать нельзя. Остается надеется на будущий сезон.
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