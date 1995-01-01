Бакаев, Мусаев и Деспотович выйдут у «Рубина» на игру с «Арсеналом»; Бурлак и Джорджевич – в составе туляков

Квича похоже во втором т. выйдет. ну алга Рубинчик
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Рубина» на очную игру 29-го тура чемпионата России.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачeв, Коновалов, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Джорджевич.
«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Зуев, Зотов, Абильдгор, Мусаев, Йевтич, Бакаев, Макаров, Деспотович.
- Матч пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
- Начало – в 16:30 мск.
- «Арсенал» по итогам 28 туров занимает 13-е место в таблице РПЛ, «Рубин» – 5-е.