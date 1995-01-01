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    Бакаев, Мусаев и Деспотович выйдут у «Рубина» на игру с «Арсеналом»; Бурлак и Джорджевич – в составе туляков

    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Рубина» на очную игру 29-го тура чемпионата России.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачeв, Коновалов, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Джорджевич.

    «Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Зуев, Зотов, Абильдгор, Мусаев, Йевтич, Бакаев, Макаров, Деспотович.

    • Матч пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Арсенал» по итогам 28 туров занимает 13-е место в таблице РПЛ, «Рубин» – 5-е.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6194

      Рубинище 1 час назад

      Квича похоже во втором т. выйдет. ну алга Рубинчик

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