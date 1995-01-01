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    Клопп – о переносе игры с «Манчестер Юнайтед» из-за фанатов: «Нормально, что люди выражают свое мнение»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал перенос встречи 34-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Причиной стали беспорядки фанатов.

    «Я посмотрел несколько фото событий в Манчестере, посмотрел ТВ, чтобы понять происходящее. Я не удивлен произошедшему. Я уверен в демократии. Это нормально, что люди выражают мнение», – считает Клопп.

    • Болельщики призывали к продаже клуба семьей Глейзеров. Они прорвались на поле.
    • Новая дата игры – 13 мая.
    • «Манчестер Юнайтед» еще имеет математические шансы на чемпионство.

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    Источник: твиттер Neil Jones

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    Сегодня, 22:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      bj6wds8f9xb 6 минут назад

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