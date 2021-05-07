Клопп – о переносе игры с «Манчестер Юнайтед» из-за фанатов: «Нормально, что люди выражают свое мнение»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал перенос встречи 34-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Причиной стали беспорядки фанатов.
«Я посмотрел несколько фото событий в Манчестере, посмотрел ТВ, чтобы понять происходящее. Я не удивлен произошедшему. Я уверен в демократии. Это нормально, что люди выражают мнение», – считает Клопп.
- Болельщики призывали к продаже клуба семьей Глейзеров. Они прорвались на поле.
- Новая дата игры – 13 мая.
- «Манчестер Юнайтед» еще имеет математические шансы на чемпионство.
Источник: твиттер Neil Jones