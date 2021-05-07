Mundo Deportivo: Кулибали – в шорт-листе «Барселоны»

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«Барселона» следит за защитником «Наполи» Калиду Кулибали. Сам сенегалец готов на смену клуба.
Контракт Кулибали действует до 2023 года. «Наполи» в Серии А идет вне зоны Лиги чемпионов и хочет получить за футболиста 50-60 миллионов евро.
- Кулибали интересуются и манчестерские клубы.
- «Барселона» готова включить в сделку по Кулибали Самуэля Умтити.
- 29-летний Кулибали играет в Неаполе с 2014 года.