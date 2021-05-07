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    Mundo Deportivo: Кулибали – в шорт-листе «Барселоны»

    «Барселона» следит за защитником «Наполи» Калиду Кулибали. Сам сенегалец готов на смену клуба.

    Контракт Кулибали действует до 2023 года. «Наполи» в Серии А идет вне зоны Лиги чемпионов и хочет получить за футболиста 50-60 миллионов евро.

    • Кулибали интересуются и манчестерские клубы.
    • «Барселона» готова включить в сделку по Кулибали Самуэля Умтити.
    • 29-летний Кулибали играет в Неаполе с 2014 года.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 22:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      bj6wds8f9xb 8 минут назад

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      Рейтинг: +10813

      DeStar 24 минуты назад

      ему давно пора было валить

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