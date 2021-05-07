Mundo Deportivo: Кулибали – в шорт-листе «Барселоны»

«Барселона» следит за защитником «Наполи» Калиду Кулибали. Сам сенегалец готов на смену клуба.

Контракт Кулибали действует до 2023 года. «Наполи» в Серии А идет вне зоны Лиги чемпионов и хочет получить за футболиста 50-60 миллионов евро.