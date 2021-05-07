Дмитрий Попов: «Проект «Спартака-2» хороший, но исполнение хромает. Будем исправлять»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов высказался о функционировании второй команды, выступающей в ФНЛ. Она не будет закрыта после сезона.

«Сам проект «Спартака-2» хороший, но исполнение хромает. Будем исправлять.

Мы растим фрукты, но сорвать их не можем (об игроках – прим. «Бомбардира»). Это неправильно, что, переходя в первую команду, футболисты только тренируются и не играют», – сказал Попов.