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    Дмитрий Попов: «Проект «Спартака-2» хороший, но исполнение хромает. Будем исправлять»

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов высказался о функционировании второй команды, выступающей в ФНЛ. Она не будет закрыта после сезона.

    «Сам проект «Спартака-2» хороший, но исполнение хромает. Будем исправлять.

    Мы растим фрукты, но сорвать их не можем (об игроках – прим. «Бомбардира»). Это неправильно, что, переходя в первую команду, футболисты только тренируются и не играют», – сказал Попов.

    • За 2 тура до финиша ФНЛ «Спартак-2» не гарантировал себе прописку в турнире на следующий сезон.
    • Попов вернулся в клуб зимой.
    • «Спартак-2» был возрожден в 2013 году. Лучшее достижение с того момента – 5-е место в ФНЛ в сезоне-2015/16.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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