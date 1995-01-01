Айртон и Кутепов могут не сыграть с «Химками». Они тренируются индивидуально

Ну если не будет Кутепова , а заодно и Маслова , то глядишь и одолеем Химки ))) , есть правда Гапонов - но он пока " темная лошадка " )))
Защитники «Спартака» Айртон и Илья Кутепов продолжают тренироваться по индивидуальной программе.
Их участие футболистов в матче 29-го тура РПЛ с «Химками» остается под вопросом, рассказал «СЭ» директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.
- Айртон получил травму в матче 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
- Кутепов досрочно покинул поле в игре прошлого тура с «Арсеналом» (2:1)
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.