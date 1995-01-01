Айртон и Кутепов могут не сыграть с «Химками». Они тренируются индивидуально

Защитники «Спартака» Айртон и Илья Кутепов продолжают тренироваться по индивидуальной программе.

Их участие футболистов в матче 29-го тура РПЛ с «Химками» остается под вопросом, рассказал «СЭ» директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.