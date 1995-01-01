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    Айртон и Кутепов могут не сыграть с «Химками». Они тренируются индивидуально

    Защитники «Спартака» Айртон и Илья Кутепов продолжают тренироваться по индивидуальной программе.

    Их участие футболистов в матче 29-го тура РПЛ с «Химками» остается под вопросом, рассказал «СЭ» директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

    • Айртон получил травму в матче 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
    • Кутепов досрочно покинул поле в игре прошлого тура с «Арсеналом» (2:1)
    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12124

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну если не будет Кутепова , а заодно и Маслова , то глядишь и одолеем Химки ))) , есть правда Гапонов - но он пока " темная лошадка " )))

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      Рейтинг: +2526

      lordmrv > Persona_non_Grata 1 час назад

      Не, в свои когда забиваем, то выигрываем. Пущай играют.

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      Рейтинг: +12124

      Persona_non_Grata > lordmrv 45 минут назад

      И то правда , переметы - ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ )))

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