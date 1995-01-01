Линекер: «Не припомню более слабого «Реала». «Челси» был лучше в миллион раз»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал выход «Челси» в финал Лиги чемпионов.

«Челси» похоронил интригу в полуфинале. Они играли превосходно и были лучше соперника в миллион раз. Не припомню более слабого «Реала», – написал Линекер в твиттере.