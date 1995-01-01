Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Линекер: «Не припомню более слабого «Реала». «Челси» был лучше в миллион раз»

    Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал выход «Челси» в финал Лиги чемпионов.

    «Челси» похоронил интригу в полуфинале. Они играли превосходно и были лучше соперника в миллион раз. Не припомню более слабого «Реала», – написал Линекер в твиттере.

    • Мадридцы проиграли в Лондоне со счетом 0:2.
    • Первая встреча между командами завершилась ничьей 1:1.
    • В финале ЛЧ «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Гари Линекера

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11925

      Cules2013 34 минуты назад

      Реалу повезло, что у Челси плохие завершители в атаке. А иначе был бы форменный разгром. После ухода Каземиро с поля, у Реала защита вообще в решето превратилась. Буквально каждая атака Челси могла стать голевой. Такие разрывы, будто в меньшинстве играли.
      Не знаю, хвалить Зидана за то, что полумёртвый клуб дотащил до 1/2 ЛЧ и борется за золото ЛА Лиги. Или ругать за то, что не смог переломить ситуацию в команде и просто оттягивает неминуемый глубокий кризис.
      Зидан - вот он выжимает, всё что может из сложившихся обстоятельств, или просто подорожник прикладывает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      murealbest 1 час назад

      Как фан «Реала», с грустью, но поддерживаю эти слова, эх..........

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85385
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru