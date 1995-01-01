Линекер: «Не припомню более слабого «Реала». «Челси» был лучше в миллион раз»

Реалу повезло, что у Челси плохие завершители в атаке. А иначе был бы форменный разгром. После ухода Каземиро с поля, у Реала защита вообще в решето превратилась. Буквально каждая атака Челси могла стать голевой. Такие разрывы, будто в меньшинстве играли.
Не знаю, хвалить Зидана за то, что полумёртвый клуб дотащил до 1/2 ЛЧ и борется за золото ЛА Лиги. Или ругать за то, что не смог переломить ситуацию в команде и просто оттягивает неминуемый глубокий кризис.
Зидан - вот он выжимает, всё что может из сложившихся обстоятельств, или просто подорожник прикладывает?
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал выход «Челси» в финал Лиги чемпионов.
«Челси» похоронил интригу в полуфинале. Они играли превосходно и были лучше соперника в миллион раз. Не припомню более слабого «Реала», – написал Линекер в твиттере.
- Мадридцы проиграли в Лондоне со счетом 0:2.
- Первая встреча между командами завершилась ничьей 1:1.
- В финале ЛЧ «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».