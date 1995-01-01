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    «Рубин» претендует на полузащитника «Крыльев Советов» Ежова

    Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов может стать игроком «Рубина», сообщает «СЭ».

    По информации источника, клубы уже ведут переговоры о трансфере 23-летнего футболиста.

    • В текущем сезоне Ежов провел за «Крылья» 39 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
    • Его контракт с самарским клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 600 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +18746

      slavutiq70 2 часа назад

      Не хотелось бы бы что бы сейчас бы взяли и растащили хорошую команду на куски,,,Ежова в Рубин, Сергеева в Зенит ,,, дали бы хотя бы год команде поиграть в РПЛ очень не плохая команда повторюсь и если допустят в РПЛ и не растащат то в РПЛ не затеряется,,,,,

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      Рейтинг: +24

      Solist345345 2 часа назад

      Рубин умеет находить таланты и работать с молодёжью.

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      Рейтинг: +119

      Пикап96 > Solist345345 2 часа назад

      Рубин умеет переманивать талантливых игроков у соседей, а с молодежью они умели работать при Бердыеве.

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      Рейтинг: +24

      Solist345345 > Пикап96 1 час назад

      Слуцкий тоже умеет раскрывать молодежь.

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