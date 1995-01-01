«Рубин» претендует на полузащитника «Крыльев Советов» Ежова

Не хотелось бы бы что бы сейчас бы взяли и растащили хорошую команду на куски,,,Ежова в Рубин, Сергеева в Зенит ,,, дали бы хотя бы год команде поиграть в РПЛ очень не плохая команда повторюсь и если допустят в РПЛ и не растащат то в РПЛ не затеряется,,,,,
Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов может стать игроком «Рубина», сообщает «СЭ».
По информации источника, клубы уже ведут переговоры о трансфере 23-летнего футболиста.
- В текущем сезоне Ежов провел за «Крылья» 39 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- Его контракт с самарским клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 600 тысяч евро.