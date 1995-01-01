Газизов: «Гордимся, что Зинченко играл за «Уфу». Пожелал ему выиграть ЛЧ, а он нам – остаться в РПЛ»

Вот бы ещё Урунова спихнуть в "топ-клуб", да Шамилька?
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал игру защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0).
«Переживал очень сильно за Зину. Сегодня ему позвонили, поговорили. Сказали, что в восторге от его игры. Он в очень хорошем настроении. Мы очень гордимся тем, что Зина играл за нас. Он же сказал, что следит за нами и желает, чтобы мы выполнили задачу остаться в РПЛ.
Саша доказывает, что труд – самое главное в футболисте. У меня в нем никогда сомнений не было, он выгрыз себе место, потому что очень целеустремлeнный. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. На «Уфу» это всe тоже положительно работает», – сказал Газизов.
- Зинченко играл за «Уфу» с 2015 по 2016 год.
- «Ман Сити» впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов.
- Английский клуб встретится с победителем пары «Челси» – «Реал».