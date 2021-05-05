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  • Газизов: «Гордимся, что Зинченко играл за «Уфу». Пожелал ему выиграть ЛЧ, а он нам – остаться в РПЛ»

Газизов: «Гордимся, что Зинченко играл за «Уфу». Пожелал ему выиграть ЛЧ, а он нам – остаться в РПЛ»

5 мая 2021, 13:42
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Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал игру защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0).

«Переживал очень сильно за Зину. Сегодня ему позвонили, поговорили. Сказали, что в восторге от его игры. Он в очень хорошем настроении. Мы очень гордимся тем, что Зина играл за нас. Он же сказал, что следит за нами и желает, чтобы мы выполнили задачу остаться в РПЛ.

Саша доказывает, что труд – самое главное в футболисте. У меня в нем никогда сомнений не было, он выгрыз себе место, потому что очень целеустремлeнный. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. На «Уфу» это всe тоже положительно работает», – сказал Газизов.

  • Зинченко играл за «Уфу» с 2015 по 2016 год.
  • «Ман Сити» впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов.
  • Английский клуб встретится с победителем пары «Челси»«Реал».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Манчестер Сити Зинченко Александр Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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Solist345345
1620213830
Вот бы ещё Урунова спихнуть в "топ-клуб", да Шамилька?
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