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    Газизов: «Гордимся, что Зинченко играл за «Уфу». Пожелал ему выиграть ЛЧ, а он нам – остаться в РПЛ»

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал игру защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:0).

    «Переживал очень сильно за Зину. Сегодня ему позвонили, поговорили. Сказали, что в восторге от его игры. Он в очень хорошем настроении. Мы очень гордимся тем, что Зина играл за нас. Он же сказал, что следит за нами и желает, чтобы мы выполнили задачу остаться в РПЛ.

    Саша доказывает, что труд – самое главное в футболисте. У меня в нем никогда сомнений не было, он выгрыз себе место, потому что очень целеустремлeнный. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. На «Уфу» это всe тоже положительно работает», – сказал Газизов.

    • Зинченко играл за «Уфу» с 2015 по 2016 год.
    • «Ман Сити» впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов.
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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Solist345345 50 минут назад

      Вот бы ещё Урунова спихнуть в "топ-клуб", да Шамилька?

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