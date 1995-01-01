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    Мозес сделал две голевые передачи в игре с «Арсеналом». У его не было ни одного ассиста в 16 предыдущих матчах РПЛ

    «Спартак» победил «Арсенал» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ.

    Защитник москвичей Виктор Мозес сделал две голевые передачи. Это первые ассисты нигерийца в текущем сезоне РПЛ.

    До этого в 16 матчах РПЛ у Мозеса не было ни одной голевой передачи.

    • «Спартак» арендовал нигерийца в октябре за 300 тысяч евро.
    • Мозес провел 17 матчей в РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
    • «Спартак» поднялся на второе место в РПЛ, обогнав «Локомотив».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +17125

      DVOK68 15 минут назад

      Молодчинка.По моему субъективному мнению,в клубе просто обязаны предложить ему полноценный контракт.

      0
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      Рейтинг: +85231

      zigbert 1 час назад

      А ведь многим скептикам не нравилась его игра. Теперь видно что игрок высокого класса.

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