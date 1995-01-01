Мозес сделал две голевые передачи в игре с «Арсеналом». У его не было ни одного ассиста в 16 предыдущих матчах РПЛ

«Спартак» победил «Арсенал» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ.

Защитник москвичей Виктор Мозес сделал две голевые передачи. Это первые ассисты нигерийца в текущем сезоне РПЛ.

До этого в 16 матчах РПЛ у Мозеса не было ни одной голевой передачи.