Главный тренер сборной Италии и бывший наставник «Зенита» Роберто Манчини поздравил клуб из Санкт-Петербурга с победой в чемпионате России.

«Хочу поздравить «Зенит» с третьей победой в чемпионате России. Очень рад за клуб и за болельщиков», – сказал Манчини.