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    Манчини поздравил «Зенит» с третьим чемпионством подряд

    Главный тренер сборной Италии и бывший наставник «Зенита» Роберто Манчини поздравил клуб из Санкт-Петербурга с победой в чемпионате России.

    «Хочу поздравить «Зенит» с третьей победой в чемпионате России. Очень рад за клуб и за болельщиков», – сказал Манчини.

    • «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.
    • Манчини тренировал «Зенит» с 2017 до 2018 года.
    • Команда под его руководством заняла 5-е место в РПЛ в сезоне-2017/18.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2958

      _Marqella_ 12 минут назад

      Спасибо Роберто !!! Зенит Чемпион !!!!

      1
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      Рейтинг: +3191

      raritet > _Marqella_ 7 минут назад

      Хороший посыл margella, но лично я бы написал : Роберто, спасибо! Заезжай на мастер-класс Богданыча. Заодно и с Темой пообщаешься.

      0
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      Рейтинг: +2137

      Алехсбургер. 21 минуту назад

      Спасибо за Багаж!))
      Грузили всем городом,еле вынесли.

      а за Кокору- отдэльная благодарочка Вам,Мистер..))


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      Рейтинг: +3102

      Semenycch 27 минут назад

      А этот скот пусть сидит на жопе ровно и молчит. Презираю этого скота! Прийти в большой клуб, накупить в этот клуб толпу посредственностей, а потом слинять, мысленно послав болельщиков Зенита, какой же нужно быть мразью! А помните 5 место?

      2
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      Рейтинг: +3191

      raritet > Semenycch 2 минуты назад

      А наверняка , там у себя в Италии коллегам рассказывает: Я только как надо настроил команду , а теперь все лавры Семаку....где справедливость?

      1
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      Рейтинг: +3102

      Semenycch > raritet 1 минуту назад

      НЕ удивлюсь.

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