Спасибо Роберто !!! Зенит Чемпион !!!!
Главный тренер сборной Италии и бывший наставник «Зенита» Роберто Манчини поздравил клуб из Санкт-Петербурга с победой в чемпионате России.
«Хочу поздравить «Зенит» с третьей победой в чемпионате России. Очень рад за клуб и за болельщиков», – сказал Манчини.
- «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.
- Манчини тренировал «Зенит» с 2017 до 2018 года.
- Команда под его руководством заняла 5-е место в РПЛ в сезоне-2017/18.