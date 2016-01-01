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    Рыбус – о столкновении с Дзюбой: «Не знаю, фол или не фол»

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус дал комментарий по поводу столкновения с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «Был ли фол Дзюбы? Было столкновение, не знаю, фол или не фол. Судья оценил, что фола не было. Надо продолжать, это уже позади, – сказал Рыбус в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10761

      paracetamol 56 минут назад

      Карточку тебе надо было показать за нападение на игрока, не владеющего уже мячом!

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