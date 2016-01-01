Рыбус – о столкновении с Дзюбой: «Не знаю, фол или не фол»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус дал комментарий по поводу столкновения с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Был ли фол Дзюбы? Было столкновение, не знаю, фол или не фол. Судья оценил, что фола не было. Надо продолжать, это уже позади, – сказал Рыбус в эфире телеканала «Матч Премьер».