Рыбус – о столкновении с Дзюбой: «Не знаю, фол или не фол»

Карточку тебе надо было показать за нападение на игрока, не владеющего уже мячом!
Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус дал комментарий по поводу столкновения с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
«Был ли фол Дзюбы? Было столкновение, не знаю, фол или не фол. Судья оценил, что фола не было. Надо продолжать, это уже позади, – сказал Рыбус в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- В случае победы «Зенит» станет чемпионом РПЛ.