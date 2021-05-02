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  • Николич – о матче «Локо» с «Зенитом»: «Возможно, две самые сильные команды РПЛ»

Николич – о матче «Локо» с «Зенитом»: «Возможно, две самые сильные команды РПЛ»

2 мая 2021, 18:55
5

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Мы на хорошем ходу и пришли продолжить наш путь. Мы пришли играть в свой футбол, и наша цель еще не достигнута. Мы не какая-то икебана на поле.

«Зенит» – отличная команда, у них качественные футболисты, я жду сложную игру. Это будет суперфутбол, возможно, две самые сильные команды в РПЛ.

11 побед подряд дают уверенность, но мы играем у них дома, соперник хочет победить и праздновать чемпионство, но у нас своя цель», – сказал Николич.

  • Матч «Зенит» – «Локо» начнется в 19:00 мск.
  • В случае победы петербургская команда станет чемпионом РПЛ.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Николич Марко
Комментарии (5)
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PAREVG.
1619971259
Удачи, Марко.
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Ганнибал Лектор
1619974629
Да, наверное он прав. Локо хорош, молодежь перспективная, но... Зенит, пожалуй, сильнейший
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paracetamol
1619980391
Это твои-то позорники сильнейшие? Шпалыч Зенит обыгрывал, не в пример тебе!
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anri1703
1619982687
после такого разгрома надо полраздевалки разнести чтобы до этих позорников дошло так обосраться после 11 побед ладно бы 3-1 4-2 или 1-0 но не 6-1!! я не спорю локо сделал рывок весной с 8 на 2 место но как говорил Цезарь в Астериксе на ОИ одно поражение обесценивает сто побед осадочек остался
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subbotaspartak
1620023488
Весёлое заявление. Или навеселе?
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