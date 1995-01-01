Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Николич – о матче «Локо» с «Зенитом»: «Возможно, две самые сильные команды РПЛ»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Мы на хорошем ходу и пришли продолжить наш путь. Мы пришли играть в свой футбол, и наша цель еще не достигнута. Мы не какая-то икебана на поле.

    «Зенит» – отличная команда, у них качественные футболисты, я жду сложную игру. Это будет суперфутбол, возможно, две самые сильные команды в РПЛ.

    11 побед подряд дают уверенность, но мы играем у них дома, соперник хочет победить и праздновать чемпионство, но у нас своя цель», – сказал Николич.

    • Матч «Зенит» – «Локо» начнется в 19:00 мск.
    • В случае победы петербургская команда станет чемпионом РПЛ.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4096

      Ганнибал Лектор 21 минуту назад

      Да, наверное он прав. Локо хорош, молодежь перспективная, но... Зенит, пожалуй, сильнейший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2654

      PAREVG. 1 час назад

      Удачи, Марко.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85150
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru