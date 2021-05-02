Николич – о матче «Локо» с «Зенитом»: «Возможно, две самые сильные команды РПЛ»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Мы на хорошем ходу и пришли продолжить наш путь. Мы пришли играть в свой футбол, и наша цель еще не достигнута. Мы не какая-то икебана на поле.

«Зенит» – отличная команда, у них качественные футболисты, я жду сложную игру. Это будет суперфутбол, возможно, две самые сильные команды в РПЛ.

11 побед подряд дают уверенность, но мы играем у них дома, соперник хочет победить и праздновать чемпионство, но у нас своя цель», – сказал Николич.