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    «СЭ»: Кокорин завтра вернется в общую группу «Фиорентины»

    Нападающий Александр Кокорин восстановился от травмы. Завтра, 3 мая, он вернется в общую группу «Фиорентины» и сможет сыграть в последующих встречах.

    Кокорин не играл с 3 марта.

    • «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард поучаствовал в 3 матчах.
    • 30-летний россиянин пропустил уже 8 игр.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3920

      solodealer 29 минут назад

      Харош нам парить мозги! Назовите диагноз Кокоринского "недуга" и мы сами определим степень его "неготовности" играть вообще, и в Фиорентине, в частности))

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      Рейтинг: +17260

      vladimir-7 31 минуту назад

      Теперь Кокорин потренируется в общей группе до конца чемпионата, а
      играть, может быть, начнет в следующем.

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