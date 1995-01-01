«СЭ»: Кокорин завтра вернется в общую группу «Фиорентины»

Харош нам парить мозги! Назовите диагноз Кокоринского "недуга" и мы сами определим степень его "неготовности" играть вообще, и в Фиорентине, в частности))
Нападающий Александр Кокорин восстановился от травмы. Завтра, 3 мая, он вернется в общую группу «Фиорентины» и сможет сыграть в последующих встречах.
Кокорин не играл с 3 марта.
- «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард поучаствовал в 3 матчах.
- 30-летний россиянин пропустил уже 8 игр.
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