«СЭ»: Кокорин завтра вернется в общую группу «Фиорентины»

Нападающий Александр Кокорин восстановился от травмы. Завтра, 3 мая, он вернется в общую группу «Фиорентины» и сможет сыграть в последующих встречах.

Кокорин не играл с 3 марта.

«Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.

С тех пор форвард поучаствовал в 3 матчах.

30-летний россиянин пропустил уже 8 игр.

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