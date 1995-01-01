АПЛ. «Челси» переиграл в дерби «Фулхэм», Хаверц сделал дубль

«Челси» добился домашней победы над выходцем из Чемпионшипа «Фулхэмом». Дубль оформил летний новичок Кай Хаверц.

«Челси» не проигрывает пять матчей подряд. «Фулхэм» не побеждает шесть встреч подряд.

Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

Челси – Фулхэм – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хаверц, 10; 2:0 – Хаверц, 49.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ