АПЛ. «Челси» переиграл в дерби «Фулхэм», Хаверц сделал дубль

Что им Фулхэм. Скоро им Реал предстоит обыгрывать. А потом в финале играть с Сити. Хоть Гвардиола и не кубковый тренер, а Тухель, наоборот, отличный мотиватор, команда у Пепа настроена нынче очень серьезно, а по составу она сильнее. Так что будем посмотреть.
«Челси» добился домашней победы над выходцем из Чемпионшипа «Фулхэмом». Дубль оформил летний новичок Кай Хаверц.
«Челси» не проигрывает пять матчей подряд. «Фулхэм» не побеждает шесть встреч подряд.
Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур
Голы: 1:0 – Хаверц, 10; 2:0 – Хаверц, 49.