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    АПЛ. «Челси» переиграл в дерби «Фулхэм», Хаверц сделал дубль

    «Челси» добился домашней победы над выходцем из Чемпионшипа «Фулхэмом». Дубль оформил летний новичок Кай Хаверц.

    «Челси» не проигрывает пять матчей подряд. «Фулхэм» не побеждает шесть встреч подряд.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Челси – Фулхэм – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хаверц, 10; 2:0 – Хаверц, 49.

    Календарь АПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8285

      Вомбат 30 минут назад

      Что им Фулхэм. Скоро им Реал предстоит обыгрывать. А потом в финале играть с Сити. Хоть Гвардиола и не кубковый тренер, а Тухель, наоборот, отличный мотиватор, команда у Пепа настроена нынче очень серьезно, а по составу она сильнее. Так что будем посмотреть.

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