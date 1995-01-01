Официально: матч «Локомотив» – «Динамо» пройдет на «Арене Химки»

Ну и отлично. Если билеты будут продаваться мне ехать ближе чем в Черкизово ))
Удачи в этом матче Локомотиву!
РПЛ объявила место проведения матча 29-го тура «Локомотив» – «Динамо».
Как и предполагалось, встречу примет «Арена Химки». Матч состоится в субботу, 8 мая, в 16:30 по московскому времени.
- КДК РФС наказал «Локомотив» домашним матчем на нейтральном поле за пределами Москвы.
- Причина санкций – неоднократное нарушение регламента начальником московской команды Станиславом Сухиной.
- Он несколько раз входит в судейскую комнату до и после дерби со «Спартаком».