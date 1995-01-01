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    Официально: матч «Локомотив» – «Динамо» пройдет на «Арене Химки»

    РПЛ объявила место проведения матча 29-го тура «Локомотив»«Динамо».

    Как и предполагалось, встречу примет «Арена Химки». Матч состоится в субботу, 8 мая, в 16:30 по московскому времени.

    • КДК РФС наказал «Локомотив» домашним матчем на нейтральном поле за пределами Москвы.
    • Причина санкций – неоднократное нарушение регламента начальником московской команды Станиславом Сухиной.
    • Он несколько раз входит в судейскую комнату до и после дерби со «Спартаком».

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +954

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Ну и отлично. Если билеты будут продаваться мне ехать ближе чем в Черкизово ))
      Удачи в этом матче Локомотиву!

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