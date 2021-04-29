«Арена Химки» согласилась принять матч «Локомотив» – «Динамо»

Матч 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» с высокой долей вероятности пройдет на «Арене Химки».
Стороны еще не заключили соглашение о проведении игры, однако уже дали на это обоюдное согласие.
«Запрос от «Локомотива» на проведение игры поступил. От стадиона «Арена Химки» положительный ответ о готовности проведения также был отправлен. В данное время уточняются последние нюансы для подписания договора», – сообщили в пресс-службе спортивного объекта.
- Матч состоится 8 мая.
- КДК РФС наказал «Локомотив» домашним матчем на нейтральном поле за пределами Москвы.
- Причина санкций – неоднократное нарушение регламента начальником московской команды Станиславом Сухиной. Он несколько раз входит в судейскую комнату до и после дерби со «Спартаком».
Источник: ТАСС