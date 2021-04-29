Гол Ионова «Зениту» признан лучшим в РПЛ по итогам апреля

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов стал автором лучшего гола российской Премьер-лиги в апреле.

32-летний футболист оформил дубль в матче 26-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:2), один из этих забитых мячей стал призером.

За гол Ионова проголосовали эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер», а болельщики выбрали гол Рифата Жемалетдинова.