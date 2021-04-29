Гол Ионова «Зениту» признан лучшим в РПЛ по итогам апреля

Может
Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов стал автором лучшего гола российской Премьер-лиги в апреле.
32-летний футболист оформил дубль в матче 26-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:2), один из этих забитых мячей стал призером.
За гол Ионова проголосовали эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер», а болельщики выбрали гол Рифата Жемалетдинова.
Гол Алексея Ионова в ворота «Зенита» стал лучшим в апрелеЗа классный удар Алексея проголосовали эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР, болельщики выбрали гол Рифата Жемалетдинова #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/sRaUGH6Ifi— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021