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    Гол Ионова «Зениту» признан лучшим в РПЛ по итогам апреля

    Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов стал автором лучшего гола российской Премьер-лиги в апреле.

    32-летний футболист оформил дубль в матче 26-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:2), один из этих забитых мячей стал призером.

    За гол Ионова проголосовали эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер», а болельщики выбрали гол Рифата Жемалетдинова.

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +44424

      MaxRnD 2 часа назад

      Может

      1
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      Рейтинг: +2086

      Алехсбургер. 3 часа назад

      "Месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным."
      Но тут и от горячего не откажешься.
      +++

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