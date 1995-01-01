«Чего ты хочешь? Заткнись»: Верратти нагрубил Гвардиоле во время матча «ПСЖ» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на выезде переиграл «ПСЖ» со счетом 2:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Во время игры главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола потребовал от судьи дать желтую карточку полузащитнику Марко Верратти за опасный подкат.

Итальянец отреагировал на слова специалиста, крикнув ему по-испански: «Чего ты хочешь? Заткнись».

Комментаторы телеканала Sky Sport Italia без проблем услышали эту фразу, поскольку матч проходил при пустых трибунах.