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    «Чего ты хочешь? Заткнись»: Верратти нагрубил Гвардиоле во время матча «ПСЖ» – «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» на выезде переиграл «ПСЖ» со счетом 2:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    Во время игры главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола потребовал от судьи дать желтую карточку полузащитнику Марко Верратти за опасный подкат.

    Итальянец отреагировал на слова специалиста, крикнув ему по-испански: «Чего ты хочешь? Заткнись».

    Комментаторы телеканала Sky Sport Italia без проблем услышали эту фразу, поскольку матч проходил при пустых трибунах.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      euro5 1 минуту назад

      Пpогнозы футбольныx матчей infostavki.ru

      0
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      Рейтинг: +6776

      Alekxei Z. 1 час назад

      Какой криминал ? В игре и "покруче" высказываются.

      1
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      Рейтинг: +12627

      Garrincha58 2 часа назад

      правильно осадил испанца нечего клянчить это удел слабых судья сам всё решит когда и кому

      1
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      Рейтинг: +1772

      ItalianFootball 2 часа назад

      А нечего клянчить)))

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      Рейтинг: +1260

      PassCSKA 2 часа назад

      Вот маленький бунтарь!

      0
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