Ди Мария – лидер «ПСЖ» по ассистам за всю историю

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Счет открыл футболист французов Маркиньос, а голевой пас ему сделал Анхель Ди Мария. Видео доступно ниже.
Это 103-й ассист Ди Марии за «ПСЖ» – это рекорд клуба. Столько же у Сафета Сушича.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Париже.
- 33-летний Ди Мария играет за парижан с 2015 года.
- С командой он трижды брал Лигу 1.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Бомбардир.ру