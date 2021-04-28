Ди Мария – лидер «ПСЖ» по ассистам за всю историю

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Счет открыл футболист французов Маркиньос, а голевой пас ему сделал Анхель Ди Мария. Видео доступно ниже.

Это 103-й ассист Ди Марии за «ПСЖ» – это рекорд клуба. Столько же у Сафета Сушича.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Париже.

33-летний Ди Мария играет за парижан с 2015 года.

С командой он трижды брал Лигу 1.