В «Чертаново» прошли обыски, на экс-директора Ларина завели уголовное дело

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор учреждения Сергей Хабаров задержаны. Их увезла полиция в отдел для дачи показаний.
В самой академии были проведены обыски.
Журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин в телеграме добавил, что на Ларина и Хабарова заведено уголовное дело. Оно связано с экономической деятельностью «Чертаново», в том числе с трансферами и налогами.
- Ларин покинул академию в этом году.
- «Чертаново» идет в зоне вылета ФНЛ.
- Учебное учреждение основано в 1976 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»