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    В «Чертаново» прошли обыски, на экс-директора Ларина завели уголовное дело

    Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор учреждения Сергей Хабаров задержаны. Их увезла полиция в отдел для дачи показаний.

    В самой академии были проведены обыски.

    Журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин в телеграме добавил, что на Ларина и Хабарова заведено уголовное дело. Оно связано с экономической деятельностью «Чертаново», в том числе с трансферами и налогами.

    • Ларин покинул академию в этом году.
    • «Чертаново» идет в зоне вылета ФНЛ.
    • Учебное учреждение основано в 1976 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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