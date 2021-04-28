Sport24: «Локомотив» направил запрос «Арене Химки» на проведение матча с «Динамо»

«Локомотив» может принять «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ на «Арене Химки».

По информации Sport24, столичный клуб направил запрос на проведение матча с «Динамо» на «Арене Химки».

Ранее КДК РФС наказал «Локомотив» домашним матчем на нейтральном поле за пределами Москвы.

Напомним, начальник московской команды несколько раз заходил в судейскую комнату «РЖД Арены» перед матчем «Спартаком», что запрещено регламентом.