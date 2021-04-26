«Просто здравствуй! Просто как дела?»: «Спартак» показал, как Ларссон прокинул мяч между ног Щенникову

ну вот прямое доказательство тому что спартак мерзкий клуб
«Спартак» опубликовал видео с моментом из воскресного дерби против ЦСКА (1:0).
В ролике нападающий Джордан Ларссон прокинул мяч между ног защитнику Георгию Щенникову.
Эпизод сопровождается песней со словами «Просто здравствуй! Просто как дела?», а пост подписан: «Проверили реакцию соперника».
Ранее «Спартак» после победы написал в твиттере: «Привет, конюшня. Как твои дела?».
Проверили реакцию соперника pic.twitter.com/HMkji2d6F6— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 26, 2021