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    «Просто здравствуй! Просто как дела?»: «Спартак» показал, как Ларссон прокинул мяч между ног Щенникову

    «Спартак» опубликовал видео с моментом из воскресного дерби против ЦСКА (1:0).

    В ролике нападающий Джордан Ларссон прокинул мяч между ног защитнику Георгию Щенникову.

    Эпизод сопровождается песней со словами «Просто здравствуй! Просто как дела?», а пост подписан: «Проверили реакцию соперника».

    Ранее «Спартак» после победы написал в твиттере: «Привет, конюшня. Как твои дела?».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2569

      FENIX-SL 27 минут назад

      ну вот прямое доказательство тому что спартак мерзкий клуб

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      Ответить
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      Рейтинг: +9

      nastasyaoyk 36 минут назад

      Народ я нарыл сайт где все девушки любят жосткий секс и дают во все дыры без вопросов, пользуйтесь ----- http://srt.vg/hotelka

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