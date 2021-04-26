«Просто здравствуй! Просто как дела?»: «Спартак» показал, как Ларссон прокинул мяч между ног Щенникову

«Спартак» опубликовал видео с моментом из воскресного дерби против ЦСКА (1:0).

В ролике нападающий Джордан Ларссон прокинул мяч между ног защитнику Георгию Щенникову.

Эпизод сопровождается песней со словами «Просто здравствуй! Просто как дела?», а пост подписан: «Проверили реакцию соперника».

Ранее «Спартак» после победы написал в твиттере: «Привет, конюшня. Как твои дела?».