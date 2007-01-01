Baza: полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки болельщиков «Спартака» и ЦСКА

Московская полиция возбудила уголовное дело из-за массовой драки фанатов «Спартака» и ЦСКА в Нижегородском районе столицы в ночь перед матчем 27-го тура РПЛ, сообщает Baza.

В драке участвовало около 150 болельщиков. Изначально полиция отрицала факт инцидента, но спустя день возбудила дело по статье «Хулиганство».