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    Baza: полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки болельщиков «Спартака» и ЦСКА

    Московская полиция возбудила уголовное дело из-за массовой драки фанатов «Спартака» и ЦСКА в Нижегородском районе столицы в ночь перед матчем 27-го тура РПЛ, сообщает Baza.

    В драке участвовало около 150 болельщиков. Изначально полиция отрицала факт инцидента, но спустя день возбудила дело по статье «Хулиганство».

    • Драка состоялась в ночь с 24 на 25 апреля.
    • Никто из участников драки не обращался в больницу.
    • «Спартак» победил в дерби со счетом 1:0.

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    Источник: Baza

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      sxx2swfnmkhim 32 минуты назад

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      Рейтинг: +17126

      vladimir-7 1 час назад

      Никого не забрали и не знают менты кому теперь предъявить уголовку,
      все посылают их на хобот.

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      Рейтинг: +20675

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      За отрицание факта инцидента на полицию саму надо заводить уголовное дело.

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      Рейтинг: +13243

      JTherry > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      драка произошла из-за перерисовки граффити на стене: фаны цска забили "памятники" на стене их фанатских фирм - Einfach Jugend, «Продлeнка», White Army, «Белка», GS, и вместо них подрисовали памятники - Черенкову, Цымбаларю, Старостиным... за надругательство над памятью футболистов надо возбуждать уголовное дело, перешли все рамки дозволенного...

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