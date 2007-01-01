ЦСКА потерял шансы на чемпионство в РПЛ. Последний титул был в 2016 году

ЦСКА нужен системообразующий тренер типа Бердыева или Карпина...можно иностранца... команду нынешнюю разогнать, оставив Акинфеева, Марио. Николу Дивеева, Эджуке, Щенникова и Кучаева...
После поражения от «Спартака» (0:1) в 27-м туре РПЛ ЦСКА лишился шансов стать чемпионом в этом сезоне.
Команда Ивицы Олича набрала 46 очков в лиге и отстает от лидирующего «Зенита» на 12 баллов.
Помимо петербургского клуба математические шансы на чемпионство сохраняют «Локомотив» и «Спартак».
- ЦСКА не выигрывает РПЛ с 2016 года.
- Бестрофейная серия москвичей длится с 2018 года. Тогда был завоеван Суперкубок России.