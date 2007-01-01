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    ЦСКА потерял шансы на чемпионство в РПЛ. Последний титул был в 2016 году

    После поражения от «Спартака» (0:1) в 27-м туре РПЛ ЦСКА лишился шансов стать чемпионом в этом сезоне.

    Команда Ивицы Олича набрала 46 очков в лиге и отстает от лидирующего «Зенита» на 12 баллов.

    Помимо петербургского клуба математические шансы на чемпионство сохраняют «Локомотив» и «Спартак».

    • ЦСКА не выигрывает РПЛ с 2016 года.
    • Бестрофейная серия москвичей длится с 2018 года. Тогда был завоеван Суперкубок России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1274

      каа 7 минут назад

      ЦСКА нужен системообразующий тренер типа Бердыева или Карпина...можно иностранца... команду нынешнюю разогнать, оставив Акинфеева, Марио. Николу Дивеева, Эджуке, Щенникова и Кучаева...

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      Рейтинг: -374

      Спартач80 54 минуты назад

      Прикольно наблюдать,когда кони начинают трезветь...Гончаренко выжимал из этого состава всё+10%,но он был для них "физруком"...А теперь пришла очевидность...

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      Рейтинг: +20053

      bset > Спартач80 45 минут назад

      Успокойся, какой трезветь? Я много лет уже в пабликах наших читаю, что народ пишет. Никогда там никто не протрезвеет. Там им дай волю - выпускали бы 5 игроков вместо 11-ти, потому что половину состава нужно убрать, а взамен на их место поставить просто некого. Вот и Ганчаренко уехал в Белоруссию, потому что невозможно работать в таком режиме, что ты сделал уже все, чтобы результат был, а результата нет, потому что есть еще игроки, которые любую работу могут запороть.

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      Рейтинг: +371

      Arrow10 > Спартач80 44 минуты назад

      Это было понятно , но Ганчаренко не выдерживал , он ничего больше не мог сделать , а состав нужно было менять досконально перед началом сезона , но как видишь Гинер загнал ЦСКА тем кто руководит банком , а им абсолютно пох что будет с клубом.

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      Рейтинг: +371

      Arrow10 > bset 38 минут назад

      Состав менять нужно , но вот виновато в этом только руководство клуба , такое чувство , что им просто пох на развитие клуба , ведь заметно же , что произошла деградация молодых игроков в плане футбольном , Обляков , Ахметов пришли и вроде бы начали норм играть , Чалов после того сезона сдулся и сейчас его нападающим то трудно назвать , ЦСКА даже при Нециде был достоин в нападении , а сейчас на этот цирк с пердуном Рондоном и кривоногим Чаловым просто поражает.Защита откровенно слабая ,слабее первой 10 клубов рпл уж точно , Акинфеев там на износ стоит. Ганчаренко выжымал максимум это точно , но он к сожалению исчерпал свой запал. Хотя к Михалычу у меня тоже были вопросы , я вот нихрна не понял , зачем он отдал Бистровича и Бийола в аренду.

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      Рейтинг: +13213

      JTherry > Arrow10 5 минут назад

      Орешкин деньгами банка не мог "рулить", потому и отстранили подальше от них на "почетную" должность президента цска, а людьми, тем более, не может... зачем надо было менять Ганчаренко на Олю никто не понял...

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      Рейтинг: +21064

      silver29 1 час назад

      Был неприятно удивлен деградацией ЦСКА (((( о каком чемпионстве они мечтают ? За весь матч ни одного удара в створ Максименко ? Тактика прижиматься всей командой к Акинфееву это просто днище. Зачем было менять тренера ? Они бы и с Гончаренко шестое место взяли.

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      Рейтинг: +20053

      bset > silver29 49 минут назад

      Удивляться тут нечему. Играть итак особо некем, а тут еще скопом навалилась куча отсутствующих. Еще и дисквалифицированных прибавилось перед Уфой - там вообще без скамейки играть будем. А уж после удаления результат был вообще обречен. Думаю, в следующем сезоне Ганчаренко покажет, что из нынешнего ЦСКА он выжал максимум и даже больше. Если не будет проведена грамотная трансферная кампания и Олич не раскроется, мы будем ниже Краснодара 100%. А с учетом того, что Зенит, Спартак, Локомотив и Рубин сейчас сильнее Краснодара, выводы можно сделать легко)

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      Рейтинг: +371

      Arrow10 > silver29 47 минут назад

      А чему удивляться , руководство клуба болт положило на смену поколений и когда практически ушли все лидеры , поставили каких-то молокососов , которые теперь еще и деградировали , не знаю виноват ли тут Ганчаренко лично или сами футболистики сдулись , Обляков сдулся , Ахметов тоже , Чалов походу насовсем отчалил , в защите Васин "мега защитник" Дивеев еще сырой , на одном Марио и Влашиче далеко не уедешь , Дзага вечно в лазарете , да и теперь видно , что он сдал сильно из-за своих трам. А Ганчаренко надо бюыло убирать еще тогда , когда он в Беларусь свалил , он же сам хотел уйти , но к сожалению руководство у ЦСКА сейчас просто омерзительное , решили по стопам Динамо идти видимо , когда всю команду развалили , что те даже в ФНЛ выбыли на сезон , и вот только теперь стали более - менее норм футбол показывать. У Спартака тоже неоднозначное руководство , вроде столько бабла тратят на трансферы , а толку ноль.

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      Рейтинг: +20053

      bset 3 часа назад

      Не удивлюсь, если Краснодар с Ганчаренко нас еще и обгонит в итоге. 8 очков разницы. Против Уфы можем слить - пример Спартака, плюс у нас куча травмированных и дисквалифицированных. Очная с Краснодаром - тут без комментариев. Ну и Динамо, которое из любого положения в таблицы нас любило обыграть.

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