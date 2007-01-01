ЦСКА потерял шансы на чемпионство в РПЛ. Последний титул был в 2016 году

После поражения от «Спартака» (0:1) в 27-м туре РПЛ ЦСКА лишился шансов стать чемпионом в этом сезоне.

Команда Ивицы Олича набрала 46 очков в лиге и отстает от лидирующего «Зенита» на 12 баллов.

Помимо петербургского клуба математические шансы на чемпионство сохраняют «Локомотив» и «Спартак».