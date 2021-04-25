Журналист Егоров: «Клубы РПЛ отказываются создавать фонд солидарности и помощи на случай повторения ситуации с «Тамбовом»

РФС пытается придумать механизм, чтобы клубы не прекращали существование из-за недостатка финансирования. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«У РФС есть идея с механизмом солидарности. Он увидел ситуацию с «Тамбовом» и теперь говорит клубам: «Ребята, с каждого клуба по два процента бюджета в фонд солидарности и помощи тем клубам, которые будут загибаться». Чтобы клубы не умирали.

Клубы не согласны. Они говорят: «Ребята, лучше проводите лицензирование. Не допускайте тех, кто не способен выплачивать, у кого нет денег. Почему мы должны платить за ошибки людей, которые не в состоянии грамотно управлять клубом?» – сообщил суть рабочего диалога инсайдер.