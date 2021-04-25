Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Егоров: «Клубы РПЛ отказываются создавать фонд солидарности и помощи на случай повторения ситуации с «Тамбовом»

Журналист Егоров: «Клубы РПЛ отказываются создавать фонд солидарности и помощи на случай повторения ситуации с «Тамбовом»

25 апреля 2021, 00:40
3

РФС пытается придумать механизм, чтобы клубы не прекращали существование из-за недостатка финансирования. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«У РФС есть идея с механизмом солидарности. Он увидел ситуацию с «Тамбовом» и теперь говорит клубам: «Ребята, с каждого клуба по два процента бюджета в фонд солидарности и помощи тем клубам, которые будут загибаться». Чтобы клубы не умирали.

Клубы не согласны. Они говорят: «Ребята, лучше проводите лицензирование. Не допускайте тех, кто не способен выплачивать, у кого нет денег. Почему мы должны платить за ошибки людей, которые не в состоянии грамотно управлять клубом?» – сообщил суть рабочего диалога инсайдер.

  • «Тамбов» идет в РПЛ последним и в следующем сезоне не планирует выступать даже в ФНЛ.
  • В РПЛ клубы и раньше теряли профессиональный статус по финансовым причинам.
  • При этом по рейтингу УЕФА РПЛ входит в десятку сильнейших лиг.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубинище
1619323794
чинуши решили за счёт клубов, прикрыть свою проф не пригодность. ещё понимаю если 1-2% клубы будут скидываться на хорошие зп детским тренерам в глубинках.
Ответить
Томик
1619331917
Хрен вам. Почему клубы, которые теоретически живут по средствам, должны оплачивать непрофессиональное руководство банкротов. Отвечать должны те, кто разрешает участие клубов в лиге. Доставайте из широких штанин то, что вам заплатили за положительное решение и оплачивайте сами.
Ответить
Hektor 84
1619437514
А зачем такие клубы пускать в РПЛ?
Ответить
Главные новости
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
22:48
2
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
3
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
8
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
21
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
9
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
Все новости
Все новости
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
22:29
2
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
22:01
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
9
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
6
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
35
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
53
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
7
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
23
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
9
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
16
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
28
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
18
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
9
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+