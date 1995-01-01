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    Журналист Егоров: «Клубы РПЛ отказываются создавать фонд солидарности и помощи на случай повторения ситуации с «Тамбовом»

    РФС пытается придумать механизм, чтобы клубы не прекращали существование из-за недостатка финансирования. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «У РФС есть идея с механизмом солидарности. Он увидел ситуацию с «Тамбовом» и теперь говорит клубам: «Ребята, с каждого клуба по два процента бюджета в фонд солидарности и помощи тем клубам, которые будут загибаться». Чтобы клубы не умирали.

    Клубы не согласны. Они говорят: «Ребята, лучше проводите лицензирование. Не допускайте тех, кто не способен выплачивать, у кого нет денег. Почему мы должны платить за ошибки людей, которые не в состоянии грамотно управлять клубом?» – сообщил суть рабочего диалога инсайдер.

    • «Тамбов» идет в РПЛ последним и в следующем сезоне не планирует выступать даже в ФНЛ.
    • В РПЛ клубы и раньше теряли профессиональный статус по финансовым причинам.
    • При этом по рейтингу УЕФА РПЛ входит в десятку сильнейших лиг.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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