«Манчестер Сити» купил 17-летнего бразильца Кайки

«Манчестер Сити» объявил о трансфере правого вингера «Флуминенсе» Кайки.

Английский клуб согласовал переход 17-летнего футболиста в 2022 году – после окончания сезона в Бразилии.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 10 миллионов евро.

Журналист Николо Скира утверждает, что бразилец заключит с «Сити» контракт на пять лет.