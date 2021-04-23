«Манчестер Сити» купил 17-летнего бразильца Кайки

«Манчестер Сити» объявил о трансфере правого вингера «Флуминенсе» Кайки.
Английский клуб согласовал переход 17-летнего футболиста в 2022 году – после окончания сезона в Бразилии.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 10 миллионов евро.
Журналист Николо Скира утверждает, что бразилец заключит с «Сити» контракт на пять лет.
- За основную команду «Флуминенсе» Кайки провел девять матчей, забил два гола и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»