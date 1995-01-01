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    «СЭ»: глава «Локомотива» Плутник не гарантировал Николичу сохранение состава

    Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник встретился с главным тренером команды Марко Николичем, утверждает «СЭ».

    По информации источника, глава клуба не гарантировал, что по окончании сезона текущий состав удастся сохранить.

    При этом Плутник дал понять сербу, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с ним.

    • Николич возглавляет «Локо» с мая 2020 года.
    • В текущем розыгрыше РПЛ команда идeт на втором месте в таблице после 26 туров.
    • Москвичи выиграли десять матчей подряд после зимней паузы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +183

      _-G-F-_ 7 минут назад

      Нормально так, не гарантирует сохранение состава! То есть, есть шанс того, что Николич выстраивает игру команды, старается для того, чтобы летом потерять полсостава и начинать заново строить командные взаимодействия. Вместо того, чтобы с выстроенной игрой ( с точечным добавлением новичков) стараться показать результат в Еврокубках. Хорошая тактика у руководства - сразу видно "дальновидные профи"

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      Рейтинг: +236

      isakkobelini > _-G-F-_ 1 минуту назад

      для этого и нужен тренер

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