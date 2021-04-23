«СЭ»: глава «Локомотива» Плутник не гарантировал Николичу сохранение состава

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник встретился с главным тренером команды Марко Николичем, утверждает «СЭ».

По информации источника, глава клуба не гарантировал, что по окончании сезона текущий состав удастся сохранить.

При этом Плутник дал понять сербу, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с ним.