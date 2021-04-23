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  • «СЭ»: глава «Локомотива» Плутник не гарантировал Николичу сохранение состава

«СЭ»: глава «Локомотива» Плутник не гарантировал Николичу сохранение состава

23 апреля 2021, 15:53
9

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник встретился с главным тренером команды Марко Николичем, утверждает «СЭ».

По информации источника, глава клуба не гарантировал, что по окончании сезона текущий состав удастся сохранить.

При этом Плутник дал понять сербу, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с ним.

  • Николич возглавляет «Локо» с мая 2020 года.
  • В текущем розыгрыше РПЛ команда идeт на втором месте в таблице после 26 туров.
  • Москвичи выиграли десять матчей подряд после зимней паузы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (9)
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_-G-F-_
1619183271
Нормально так, не гарантирует сохранение состава! То есть, есть шанс того, что Николич выстраивает игру команды, старается для того, чтобы летом потерять полсостава и начинать заново строить командные взаимодействия. Вместо того, чтобы с выстроенной игрой ( с точечным добавлением новичков) стараться показать результат в Еврокубках. Хорошая тактика у руководства - сразу видно "дальновидные профи"
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Горкин Блеванов
1619187640
... потеряли хорошего тренера из за спеси
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paracetamol
1619193091
Цель Плутника (содержательное фамилиё, не правда-ли?) - развалить паровозов и отправить в ФНЛ. Дэнэг много просят!
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ab15488
1619198233
Какое заманчивое предложение! Ладно про трансферы речи нет, зато и текущий состав не гарантируют сохранить. От такого предложения даже гвардиола не отказался бы!
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Рубинище
1619204354
Локо повезло с тренером, не оценили, бултыхались бы сейчас в середине. с таким отношением развалят клуб.
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Пельш 1
1619206552
Ну это только Российские босы могут так поступать; человек поставил команду, а на него положили большой и толстый!
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