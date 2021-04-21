Агент Артемов: «Заболотный и Новосельцев хотят продлить контракты с «Сочи»

Олег Артемов, агент нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева, рассказал, что футболисты хотят остаться в «Сочи».
«Пока мы не общались с «Сочи» по поводу продления, все будет ближе к концу сезона. Антон и Иван хотят остаться в клубе», – цитирует Артемова «Спорт-Экспресс».
- Контракты обоих футболистов с «Сочи» заканчиваются этим летом.
- Заболотный забил 7 мячей и отдал 3 ассиста в текущем сезоне РПЛ.
- Новосельцев провел 15 матчей в нынешнем сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
Источник: «Спорт-Экспресс»