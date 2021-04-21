Аньелли: «Суперлига пойдет дальше. Между нашими клубами заключен кровный пакт»

Юве в этом году очень успешен! Продолжайте, очевидно вы поняли что ЛЧ вам никак не саетит, сливайтесь....
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли дал понять, что проект Суперлиги не ликвидируется. Соглашения между клубами-основателями в силе.
«Между нашими клубами заключен кровный пакт. У Суперлиги 100 процентов на успех. Мы идем дальше.
Суперлига не несет угрозы национальным чемпионатам. Наша работа неразрывна с ними», – сказал Аньелли.
- Итальянец – вице-президент Суперлиги.
- Из проекта уже вышли английские клубы.
- Против Суперлиги высказались УЕФА и ФИФА.