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    Аньелли: «Суперлига пойдет дальше. Между нашими клубами заключен кровный пакт»

    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли дал понять, что проект Суперлиги не ликвидируется. Соглашения между клубами-основателями в силе.

    «Между нашими клубами заключен кровный пакт. У Суперлиги 100 процентов на успех. Мы идем дальше.

    Суперлига не несет угрозы национальным чемпионатам. Наша работа неразрывна с ними», – сказал Аньелли.

    • Итальянец – вице-президент Суперлиги.
    • Из проекта уже вышли английские клубы.
    • Против Суперлиги высказались УЕФА и ФИФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Repubblica

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    Сегодня, 12:08
    Комментарии11
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      Рейтинг: +46768

      portero 45 минут назад

      Юве в этом году очень успешен! Продолжайте, очевидно вы поняли что ЛЧ вам никак не саетит, сливайтесь....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5575

      vladik12 1 час назад

      Конечно, пойдет дальше - в жопу!

      4
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      Рейтинг: +19997

      bset 1 час назад

      Ну создайте свои клубы и организуйте Суперлигу. Зачем трогать клубы с многолетней историей и огромной армией болельщиков?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3050

      Semenycch 1 час назад

      Две мерзости - президенты Реала и Ювентуса все не успокоятся. УЕФА, успокой те уже их! Отлучите от футбола пожизненно!

      3
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      Рейтинг: +2797

      absent32 1 час назад

      вы что там секту образовали?

      1
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      Рейтинг: +4865

      Cleaner 1 час назад

      Аньелли, футбол пойдет дальше. Но без Суперлиги и без тебя...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3341

      momwig_ 1 час назад

      Никуда она не пойдет. Побузили и расходимся.

      0
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      Рейтинг: +10470

      ilichkadr 1 час назад

      Офигеть......кровно братались значит? Правда Андрюха почему-то не сказал кто, с кем и за сколько............

      0
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      Рейтинг: +223

      Лфшт 1 час назад

      Так его ж уволили с поста президента Ювентуса

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      Рейтинг: +10470

      ilichkadr > Лфшт 1 час назад

      Поэтому кровным пактом занялся............

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      Рейтинг: +13062

      JTherry > Лфшт 1 час назад

      уже опровержение прилетело по увольнению Аньелли...

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