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    «Тоттенхэм» назначил 29-летнего Мэйсона главным тренером до конца сезона. Шестеро игроков команды старше него

    Исполнять обязанности главного тренера «Тоттенхэма» до конца сезона будет экс-игрок команды Райан Мэйсон. Ему 29 лет.

    Тренером вратарей будет экс-голкипер «Тоттенхэма» Михел Ворм. В штабе также остается Ледли Кинг, выступавший за клуб.

    • Накануне «Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью.
    • Мэйсон завершил карьеру в 2018 году, получив годом ранее перелом черепа во время матча.
    • Мэйсон – уроженец Лондона и воспитанник «Тоттенхэма».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +405

      99-й 58 минут назад

      Если им нужен был тренер с дырой в башке чего не взяли кого-нибудь из наших?

      -1
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      Рейтинг: +8206

      Вомбат 1 час назад

      Нормальные управленцы у этой команды. Уволили одного из лучших тренеров за то, что команда после изматывающего сезона (когда Тотнхэм прыгнул выше головы и вышел в финал ЛЧ) просела физически. Наняли знаменитого, хоть и не самого лучшего тренера, дали поработать один год, и когда стало ясно, что результат тот е самый, что и в прошлом сезоне, назначили вообще ни разу не тренера. Одному из лучших за досрочное увольнение уплатили 20 млн фунтов, а знаменитому уплатят уже 30 млн фунтов. И это господин Леви называет "эффективный менеджмент"?

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      Рейтинг: +11815

      Skull_Boy 1 час назад

      Да сейчас молодые тренеры намного грамотнее и качественнее разбираются в футболе, чем престарелый, которые чаще всего диктуют футбол от обороны, где этот стиль игры был модой в 80-90х годах, а сейчас все меняется и если у команды есть скорость, то победа в кармане

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      Рейтинг: +8206

      Вомбат > Skull_Boy 59 минут назад

      Вы смотрели много матчей Тотнхэма под руководство Моуринью? Похоже, ни одного. И вообще за АПЛ не следите, хотя там работа Моуринью в этой команде вызвала много шума. Потому что совершенно неожиданно для экспертов его команда сразу заиграла в атаку, и влетала соперникам именно из-за слабости обороны.

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