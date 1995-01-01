«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Мэйсона главным тренером до конца сезона. Шестеро игроков команды старше него

Исполнять обязанности главного тренера «Тоттенхэма» до конца сезона будет экс-игрок команды Райан Мэйсон. Ему 29 лет.

Тренером вратарей будет экс-голкипер «Тоттенхэма» Михел Ворм. В штабе также остается Ледли Кинг, выступавший за клуб.