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    Джикия – о 0:3 с «Уфой»: «Матч закончился особенно болезненно для всех, но мы идем дальше»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение московского клуба в матче 26-го тура РПЛ с «Уфой» (3:0).

    «Для нас важна каждая игра. Мы все живые люди и переживаем, как и наши болельщики, любое поражение. Вчерашний матч особенно болезненно закончился для всех, но мы идeм дальше, готовимся к дерби и надеемся достойно завершить этот сезон!

    Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!» – написал Джикия в инстаграме.

    • «Спартак» проиграл «Уфе» в день 99-летия клуба.
    • Московский клуб опустился на третье место в РПЛ по итогам 26 тура.

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    Источник: инстаграм Георгия Джикии

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