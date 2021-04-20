Джикия – о 0:3 с «Уфой»: «Матч закончился особенно болезненно для всех, но мы идем дальше»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение московского клуба в матче 26-го тура РПЛ с «Уфой» (3:0).

«Для нас важна каждая игра. Мы все живые люди и переживаем, как и наши болельщики, любое поражение. Вчерашний матч особенно болезненно закончился для всех, но мы идeм дальше, готовимся к дерби и надеемся достойно завершить этот сезон!

Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!» – написал Джикия в инстаграме.

«Спартак» проиграл «Уфе» в день 99-летия клуба.

Московский клуб опустился на третье место в РПЛ по итогам 26 тура.