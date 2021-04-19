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КДК РФС может повторно рассмотреть дело Сухины

19 апреля 2021, 21:47
5

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц допустил, что контрольно-дисциплинарный комитет повторно рассмотрит инцидент с появлением начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате до и после дерби со «Спартаком».

«Наверное, на КДК повторно будет рассмотрено это дело», – сказал Хачатурянц.

  • «Локомотив» уже наказали за произошедшее проведением одного домашнего матча на нейтральном поле.
  • Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей.
  • Арбитра Кирилла Левникова отстранили минимум на два матча РПЛ за то, что он не отразил случившееся в протоколе.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сухина Станислав
Комментарии (5)
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derrik2000
1618859196
Откровенно говоря, не хочу отмены результата матча с Локомотивом и присуждения красно-зелёным техпоражения. Спартак проиграл АБСОЛЮТНО ЗАСЛУЖЕННО! В том, что попрыгунчик - не ГТ убедились ещё и в матче с никакущей Уфой, которая, как по взмаху волшебной палочки, в матче со Спартаком стала "какущей". Да ещё какой "КАКУЩЕЙ"! На фоне "облезлого" Спартака. ((( тедескину моё "чемодан-вокзал-на хрен!!!"
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rash1959
1618860510
Повторно рассмотрят, и .... снимут все обвинения, а ещё вернут штраф с кэшбеком.
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JTherry
1618861157
на фоне отстранения Вилкова и Левникова от судейства, дело Сухины запахло керосином...
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NewLife
1618905904
Приборка в доме ? Вилка может кое-что рассказать ?
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maygli
1618930416
Приободрённый поддержкой клубов Ашот решил серьёзно делом заняться или просто жареным запахло?
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