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    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    КДК РФС может повторно рассмотреть дело Сухины

    Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц допустил, что контрольно-дисциплинарный комитет повторно рассмотрит инцидент с появлением начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате до и после дерби со «Спартаком».

    «Наверное, на КДК повторно будет рассмотрено это дело», – сказал Хачатурянц.

    • «Локомотив» уже наказали за произошедшее проведением одного домашнего матча на нейтральном поле.
    • Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей.
    • Арбитра Кирилла Левникова отстранили минимум на два матча РПЛ за то, что он не отразил случившееся в протоколе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12968

      JTherry 1 час назад

      на фоне отстранения Вилкова и Левникова от судейства, дело Сухины запахло керосином...

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      Рейтинг: +3561

      rash1959 1 час назад

      Повторно рассмотрят, и .... снимут все обвинения, а ещё вернут штраф с кэшбеком.

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      Рейтинг: +14857

      derrik2000 1 час назад

      Откровенно говоря, не хочу отмены результата матча с Локомотивом и присуждения красно-зелёным техпоражения.
      Спартак проиграл АБСОЛЮТНО ЗАСЛУЖЕННО!
      В том, что попрыгунчик - не ГТ убедились ещё и в матче с никакущей Уфой, которая, как по взмаху волшебной палочки, в матче со Спартаком стала "какущей".
      Да ещё какой "КАКУЩЕЙ"!
      На фоне "облезлого" Спартака. (((
      тедескину моё "чемодан-вокзал-на хрен!!!"

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