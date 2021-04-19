КДК РФС может повторно рассмотреть дело Сухины

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц допустил, что контрольно-дисциплинарный комитет повторно рассмотрит инцидент с появлением начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате до и после дерби со «Спартаком».

«Наверное, на КДК повторно будет рассмотрено это дело», – сказал Хачатурянц.