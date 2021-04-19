КДК РФС может повторно рассмотреть дело Сухины

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц допустил, что контрольно-дисциплинарный комитет повторно рассмотрит инцидент с появлением начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате до и после дерби со «Спартаком».
«Наверное, на КДК повторно будет рассмотрено это дело», – сказал Хачатурянц.
- «Локомотив» уже наказали за произошедшее проведением одного домашнего матча на нейтральном поле.
- Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей.
- Арбитра Кирилла Левникова отстранили минимум на два матча РПЛ за то, что он не отразил случившееся в протоколе.
Источник: «Р-Спорт»