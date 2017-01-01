«Спартак» – «Уфа»: с 2017 года команды не забивают на двоих больше двух мячей

С Ростовом и Уралом тоже статистика была неважная до недавних матчей. В этом году Спартак статистику решительно меняет. Надеюсь и сегодня выиграет, причем с крупным счётом.
В 19:00 по Москве начнется матч 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уфой». Последние пять очных встреч вместили в себя не более двух голов.
Последний раз команды забивали на двоих больше двух голов в 2017 году.
- «Спартак» не побеждает «Уфу» 3 матча подряд.
- «Спартак» в случае победы сегодня вернется на 2-е место.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.