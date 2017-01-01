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    «Спартак» – «Уфа»: с 2017 года команды не забивают на двоих больше двух мячей

    В 19:00 по Москве начнется матч 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уфой». Последние пять очных встреч вместили в себя не более двух голов.

    Последний раз команды забивали на двоих больше двух голов в 2017 году.

    • «Спартак» не побеждает «Уфу» 3 матча подряд.
    • «Спартак» в случае победы сегодня вернется на 2-е место.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +27698

      oyabun 19 минут назад

      С Ростовом и Уралом тоже статистика была неважная до недавних матчей. В этом году Спартак статистику решительно меняет. Надеюсь и сегодня выиграет, причем с крупным счётом.

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