Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Гурцкая: «Вероятность ухода тренера из «Локомотива» после сезона – 80-90 процентов»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая сказал, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич вскоре покинет клуб.

    «Игроков не продлевают, Николич недоволен, может собраться и уехать. Есть ли у него предложения? Думаю, что будут.

    Какова вероятность, что Николич останется? 10-20 процентов», – сказал Гурцкая.

    • «Локомотив» выиграл девять матчей подряд.
    • Команда идет второй в таблице РПЛ.
    • Гурцкая говорил, что состоит в приятельских отношениях с Николичем.

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2021 23:43
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 апреля 2021, 12:16

      Наверно все эти агенты: Гурцкая, Селюк и им подобные из одной бочки
      самовыпрашивания денег любым способом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +808

      Алекс636363 18 апреля 2021, 10:45

      набивает цену, чтобы перезаключили соглашение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1232

      mama1991 18 апреля 2021, 09:15

      уже и она в футболе?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +808

      Алекс636363 > mama1991 18 апреля 2021, 10:46

      не она, а он. Тимур Гурцкая, его сестра вроде Диана Гурцкая

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 > Алекс636363 18 апреля 2021, 12:57

      да "она" )) 3,14дор

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1232

      mama1991 > Алекс636363 18 апреля 2021, 19:45

      он гурцкая, а она тогда кто, он? ты знааааааеееешь мааааама он какоооой...?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 апреля 2021, 09:09

      Скорее всего домыслы агента, у Николича хорошо получается с командой
      и у руководства видимо нет претензий к тренеру, кроме того, Локо будет
      участвовать в ЕК и какой тренер уйдет из команды, с которой его работу
      увидят в Европе. Купят двух- трех игроков, которые нужны тренеру и ВСЁ,
      а контракт действует до лета следующего года.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 18 апреля 2021, 08:29

      Сухина нашёл более надежное вложение средств для достижения результата. Зачем подписывать слабым игрокам большие контракты, дешевле премии свисткам платить....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 18 апреля 2021, 07:01

      Попытка давления на руководство через агента

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 18 апреля 2021, 06:48

      Мужик с девичей фамилией набивает себе цену? Кто в своем уме будет отпускать столь успешного тренера?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 > oyabun 18 апреля 2021, 07:13

      В честь чего она женская? Обычная мегрельская фамилия.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun > vladik12 18 апреля 2021, 11:26

      Может для вас менгрелькие фамилии и обычные, но для большинства звучит всё же странно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 > oyabun 18 апреля 2021, 13:25

      Может, для Вас и фамилия Джикия необычная? Тоже девичья?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 апреля 2021, 05:22

      Гурцкой решил напомнить о себе, чтоб не забывали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -172

      Свин-токсик 18 апреля 2021, 01:54

      А зачем там тренеры, игроки...Ведь есть арбитры на любой случай жизни!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11