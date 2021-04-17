Агент Гурцкая: «Вероятность ухода тренера из «Локомотива» после сезона – 80-90 процентов»

Наверно все эти агенты: Гурцкая, Селюк и им подобные из одной бочки
самовыпрашивания денег любым способом.
Футбольный агент Тимур Гурцкая сказал, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич вскоре покинет клуб.
«Игроков не продлевают, Николич недоволен, может собраться и уехать. Есть ли у него предложения? Думаю, что будут.
Какова вероятность, что Николич останется? 10-20 процентов», – сказал Гурцкая.
- «Локомотив» выиграл девять матчей подряд.
- Команда идет второй в таблице РПЛ.
- Гурцкая говорил, что состоит в приятельских отношениях с Николичем.