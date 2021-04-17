Агент Гурцкая: «Вероятность ухода тренера из «Локомотива» после сезона – 80-90 процентов»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сказал, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич вскоре покинет клуб.

«Игроков не продлевают, Николич недоволен, может собраться и уехать. Есть ли у него предложения? Думаю, что будут.

Какова вероятность, что Николич останется? 10-20 процентов», – сказал Гурцкая.