Коченков, Смолов и Камано – в старте «Локо»; у «Ростова» сыграют Хашимото, Полоз и Соу

Не узнаю Ростов: волевая же была команда!!! Что случилось? Вам по силам остановить Локо!! Проснитесь!! Или саботируете?
Удачи, однако ж обеим командам и да победит сильнейший!!
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 26-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
- Игра состоится в Москве на «РЖД Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- «Локо» занимает третье место в таблице РПЛ, «Химки» – девятое.