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    Коченков, Смолов и Камано – в старте «Локо»; у «Ростова» сыграют Хашимото, Полоз и Соу

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 26-го тура РПЛ.

    «Локомотив»: Коченков, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

    • Игра состоится в Москве на «РЖД Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
    • «Локо» занимает третье место в таблице РПЛ, «Химки» – девятое.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1429

      Sviro 1 час назад

      Не узнаю Ростов: волевая же была команда!!! Что случилось? Вам по силам остановить Локо!! Проснитесь!! Или саботируете?
      Удачи, однако ж обеим командам и да победит сильнейший!!

      0
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      Рейтинг: +43974

      MaxRnD > Sviro 26 минут назад

      У Песьякова надо спросить.
      Либо ему надо признать, что он ЛОХ, либо он неплохо сегодня заработал

      1
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      Рейтинг: +859

      Пекарь21 1 час назад

      Локо надо выигрывать,мы с вами, обходите сранных нытиков их место у параши

      0
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      Рейтинг: +3134

      Fusballer > Пекарь21 1 час назад

      Сложно же будет им обойти сраных нытиков из Зенита.

      1
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      Рейтинг: +43974

      MaxRnD 2 часа назад

      От Полоза кроме пробития пенальти толку ноль, а он каждый раз в основе. Бред какой-то

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      Рейтинг: +50

      ryzhic07 2 часа назад

      "Химки" - девятое. Причем здесь химки?

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      Рейтинг: +9721

      Hektor 84 2 часа назад

      Вперед Ростов! Порви не чистых на руку проводниц!!!

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      Рейтинг: -959

      СуперПАВ9 > Hektor 84 2 часа назад

      Уфа порви мясных

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      Рейтинг: +50

      ryzhic07 > СуперПАВ9 2 часа назад

      Вам не сюда...тут про Ростов

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      Рейтинг: +28665

      zra78 > Hektor 84 1 час назад

      ****.лся с мужской ветки очко пробитое...

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