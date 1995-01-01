Костич – лучший игрок Бундеслиги в марте

Пресс-служба Бундеслиги назвала лучшего футболиста в турнире по итогам марта.

Этого звания удостоился полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич.

В прошлом месяце 28-летний серб забил два гола и сделал один ассист в трех матчах чемпионата Германии.