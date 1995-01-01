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    Костич – лучший игрок Бундеслиги в марте

    Пресс-служба Бундеслиги назвала лучшего футболиста в турнире по итогам марта.

    Этого звания удостоился полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич.

    В прошлом месяце 28-летний серб забил два гола и сделал один ассист в трех матчах чемпионата Германии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Айнтрахта»

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