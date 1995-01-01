Костич – лучший игрок Бундеслиги в марте

Пресс-служба Бундеслиги назвала лучшего футболиста в турнире по итогам марта.
Этого звания удостоился полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич.
В прошлом месяце 28-летний серб забил два гола и сделал один ассист в трех матчах чемпионата Германии.
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Пресс-служба Бундеслиги назвала лучшего футболиста в турнире по итогам марта.
Этого звания удостоился полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич.
В прошлом месяце 28-летний серб забил два гола и сделал один ассист в трех матчах чемпионата Германии.