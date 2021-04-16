«Ювентус» и «Челси» могут обменять Сандро на Эмерсона

Во время летнего трансферного окна «Ювентус» и «Челси» могут совершить обмен игроками.
По информации Calciomercato, клубами рассматривается сделка с участием левых защитников Алекса Сандро и Эмерсона.
В рамках такого обмена лондонцы доплатят определенную сумму, в чем крайне заинтересована итальянская команда, испытывающая финансовые проблемы.
- Рыночная стоимость бразильца – 28 миллионов евро, итальянца – 15 миллионов.
- В текущем сезоне Сандро сделал два ассиста в 26 матчах, Эмерсон забил один гол в 14 играх.
Источник: Calciomercato