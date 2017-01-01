Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    «Ювентус» и «Челси» могут обменять Сандро на Эмерсона

    Во время летнего трансферного окна «Ювентус» и «Челси» могут совершить обмен игроками.

    По информации Calciomercato, клубами рассматривается сделка с участием левых защитников Алекса Сандро и Эмерсона.

    В рамках такого обмена лондонцы доплатят определенную сумму, в чем крайне заинтересована итальянская команда, испытывающая финансовые проблемы.

    • Рыночная стоимость бразильца – 28 миллионов евро, итальянца – 15 миллионов.
    • В текущем сезоне Сандро сделал два ассиста в 26 матчах, Эмерсон забил один гол в 14 играх.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84594
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru