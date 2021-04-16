«Ювентус» и «Челси» могут обменять Сандро на Эмерсона

Во время летнего трансферного окна «Ювентус» и «Челси» могут совершить обмен игроками.

По информации Calciomercato, клубами рассматривается сделка с участием левых защитников Алекса Сандро и Эмерсона.

В рамках такого обмена лондонцы доплатят определенную сумму, в чем крайне заинтересована итальянская команда, испытывающая финансовые проблемы.