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    Кокорин продолжает тренироваться индивидуально

    Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини сообщил, что российский форвард Александр Кокорин до сих пор не вернулся к тренировкам в общей группе.

    «Мы работаем над различными аспектами, чтобы привести игроков в лучшую форму. Некоторые футболисты травмированы, Кокорин, например, занимается индивидуально», – сказал Якини.

    • Россиянин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
    • Из-за повреждения он не играет с 3 марта.
    • Клуб заплатил в январе за Кокорина 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор 30-летний нападающий принял участие в трех матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: -964

      СуперПАВ9 1 час назад

      Корину надо в аренду уходить в итальянский клуб попроще может в серию б

      0
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    • ...
      Рейтинг: +646

      Untitled-1 1 час назад

      Нормально парень нашел фитнесс клуб, где он занимается, а ему еще и платят.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      Fusballer 2 часа назад

      "Из-за повреждения он не играет с 3 марта." - Он не играет гораздо дольше.

      И немного занимательной статистики.
      Лучшие бомбардиры российских клубов в еврокубках:
      1. Вагнер Лав - 30 голов в 58 играх (ЛЧ - 10, ЛЕ - 20)
      2. Александр Кержаков - 28 в 67 (ЛЧ - 7, ЛЕ - 21)
      3. Сейду Думбия - 23 в 30 (ЛЧ - 16, ЛЕ - 7)
      4. Александр Кокорин - 20 в 42 (ЛЧ - 1, ЛЕ - 19)
      5. Артём Дзюба - 20 в 57 (ЛЧ - 7, ЛЕ -12 )

      Это насколько же днищенский уровень российских клубов и нападающих, что на этом фоне даже Кокоша выделяется)))

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      Рейтинг: +4546

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Интересно, а сам то он ещё хочет играть в футбол, или зарплата по "больничному" устраивает?

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