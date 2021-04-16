Кокорин продолжает тренироваться индивидуально

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини сообщил, что российский форвард Александр Кокорин до сих пор не вернулся к тренировкам в общей группе.

«Мы работаем над различными аспектами, чтобы привести игроков в лучшую форму. Некоторые футболисты травмированы, Кокорин, например, занимается индивидуально», – сказал Якини.