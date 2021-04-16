Кокорин продолжает тренироваться индивидуально

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини сообщил, что российский форвард Александр Кокорин до сих пор не вернулся к тренировкам в общей группе.
«Мы работаем над различными аспектами, чтобы привести игроков в лучшую форму. Некоторые футболисты травмированы, Кокорин, например, занимается индивидуально», – сказал Якини.
- Россиянин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
- Из-за повреждения он не играет с 3 марта.
- Клуб заплатил в январе за Кокорина 4,5 миллиона евро.
- С тех пор 30-летний нападающий принял участие в трех матчах.
Источник: Официальный сайт «Фиорентины»