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Кокорин продолжает тренироваться индивидуально

16 апреля 2021, 13:23
6

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини сообщил, что российский форвард Александр Кокорин до сих пор не вернулся к тренировкам в общей группе.

«Мы работаем над различными аспектами, чтобы привести игроков в лучшую форму. Некоторые футболисты травмированы, Кокорин, например, занимается индивидуально», – сказал Якини.

  • Россиянин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
  • Из-за повреждения он не играет с 3 марта.
  • Клуб заплатил в январе за Кокорина 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор 30-летний нападающий принял участие в трех матчах.

Источник: Официальный сайт «Фиорентины»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Якини Джузеппе
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1618569678
Интересно, а сам то он ещё хочет играть в футбол, или зарплата по "больничному" устраивает?
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Fusballer
1618570221
"Из-за повреждения он не играет с 3 марта." - Он не играет гораздо дольше. И немного занимательной статистики. Лучшие бомбардиры российских клубов в еврокубках: 1. Вагнер Лав - 30 голов в 58 играх (ЛЧ - 10, ЛЕ - 20) 2. Александр Кержаков - 28 в 67 (ЛЧ - 7, ЛЕ - 21) 3. Сейду Думбия - 23 в 30 (ЛЧ - 16, ЛЕ - 7) 4. Александр Кокорин - 20 в 42 (ЛЧ - 1, ЛЕ - 19) 5. Артём Дзюба - 20 в 57 (ЛЧ - 7, ЛЕ -12 ) Это насколько же днищенский уровень российских клубов и нападающих, что на этом фоне даже Кокоша выделяется)))
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Untitled-1
1618573838
Нормально парень нашел фитнесс клуб, где он занимается, а ему еще и платят.
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Oldtrafford83
1618582797
2023 год Кокорин занимается индивидуально и возможно пропустит ещё пару игр)
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