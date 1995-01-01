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    «Желаем надежной игры и больших побед». «Спартак» поздравил Маслова с 21-летием

    «Спартак» поздравил защитник Павла Маслова с днем рождения.

    «Павлу Маслову – 21! Поздравляем Пашу с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, надежной игры и больших побед в составе нашего клуба», – написала пресс-служба клуба в твиттере.

    • Маслов дебютировал за «Спартак» в 2018 году.
    • Он провел 37 матчей за московский клуб.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8621

      NewLife 22 минуты назад

      Мужай и не пускай никого к своим воротам. В Спартаке давным-давно на твоем краю играл защитник Солдатов по принципу "враг не пройдет". Когда Слава Метревели своим коронным финтом пробросил мяч справа, а сам помчался мимо Солдатова слева, но уже за кромкой поля, Солдатов все равно догнал его и положил за пределами поля. Успехов на благо Спартака !!

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      Рейтинг: +11912

      Persona_non_Grata 1 час назад

      И с автоголами пора завязывать ! )))

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