«Желаем надежной игры и больших побед». «Спартак» поздравил Маслова с 21-летием

Мужай и не пускай никого к своим воротам. В Спартаке давным-давно на твоем краю играл защитник Солдатов по принципу "враг не пройдет". Когда Слава Метревели своим коронным финтом пробросил мяч справа, а сам помчался мимо Солдатова слева, но уже за кромкой поля, Солдатов все равно догнал его и положил за пределами поля. Успехов на благо Спартака !!
«Спартак» поздравил защитник Павла Маслова с днем рождения.
«Павлу Маслову – 21! Поздравляем Пашу с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, надежной игры и больших побед в составе нашего клуба», – написала пресс-служба клуба в твиттере.
- Маслов дебютировал за «Спартак» в 2018 году.
- Он провел 37 матчей за московский клуб.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.