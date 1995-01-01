«Желаем надежной игры и больших побед». «Спартак» поздравил Маслова с 21-летием

«Спартак» поздравил защитник Павла Маслова с днем рождения.

«Павлу Маслову – 21! Поздравляем Пашу с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, надежной игры и больших побед в составе нашего клуба», – написала пресс-служба клуба в твиттере.