Гилерме прибыл на заседание КДК РФС

Вратарь «Локомотива» Гилерме примет участие в сегодняшнем заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

КДК рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок в адрес футболиста со стороны фанатов «Спартака» во время воскресного дерби.

Самого Гилерме обвинили в провоцировании болельщиков.

Оскорбления в отношении натурализованного бразильца были в том числе расистскими.