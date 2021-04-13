Гилерме прибыл на заседание КДК РФС

Вратарь «Локомотива» Гилерме примет участие в сегодняшнем заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
КДК рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок в адрес футболиста со стороны фанатов «Спартака» во время воскресного дерби.
- Самого Гилерме обвинили в провоцировании болельщиков.
- Оскорбления в отношении натурализованного бразильца были в том числе расистскими.
Маринато Гильерме прибыл на заседание КДК РФС по делу о провокационных жестах в адрес фанатов «Спартака» и ответных оскорблениях голкипера болельщикамиАртем Бухаев pic.twitter.com/U9LSuWYs9I— Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 13, 2021