Президент «Урала»: «Мы заинтересованы в аренде Помазуна на следующий сезон, но без опции досрочного возвращения»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о готовности клуба повторно арендовать вратаря ЦСКА Илью Помазуна.

«Конечно, мы заинтересованы в аренде Ильи Помазуна в следующем сезоне, с удовольствием его бы к нам взяли. Но пока мы никаких переговоров не вели, он игрок ЦСКА, у него там долгосрочный контракт. Закончится сезон – будем разговаривать.

Что касается опции досрочного возвращения из аренды, то я разговаривал с Романом Юрьевичем Бабаевым и говорил, что больше мы никогда эту опцию не будем включать в контракт, если будем кого-то арендовать.

Потому что так получилось, что парня у нас забрали за сутки до закрытия трансферного окна и за несколько дней до матча. Мы были в такой ситуации, что теперь ни с одним клубом не будем подписывать контракт с этим пунктом», – сказал Иванов.