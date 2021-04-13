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    Президент «Урала»: «Мы заинтересованы в аренде Помазуна на следующий сезон, но без опции досрочного возвращения»

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о готовности клуба повторно арендовать вратаря ЦСКА Илью Помазуна.

    «Конечно, мы заинтересованы в аренде Ильи Помазуна в следующем сезоне, с удовольствием его бы к нам взяли. Но пока мы никаких переговоров не вели, он игрок ЦСКА, у него там долгосрочный контракт. Закончится сезон – будем разговаривать.

    Что касается опции досрочного возвращения из аренды, то я разговаривал с Романом Юрьевичем Бабаевым и говорил, что больше мы никогда эту опцию не будем включать в контракт, если будем кого-то арендовать.

    Потому что так получилось, что парня у нас забрали за сутки до закрытия трансферного окна и за несколько дней до матча. Мы были в такой ситуации, что теперь ни с одним клубом не будем подписывать контракт с этим пунктом», – сказал Иванов.

    • ЦСКА досрочно вернул Помазуна из аренды в связи с болезнью Игоря Акинфеева.
    • В составе «Урала» голкипер пропустил 20 голов в 17 матчах.

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    Источник: Sport24

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