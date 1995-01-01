Рондон, Влашич и Эджуке – в старте ЦСКА. Гогуа, Жигулев и Песегов выйдут у «Ротора»

"..вскорости Щенников укусил за ногу Фламариона..
Тот ,затормозив всеми четыремя лапами,истошно залаял,требуя справедливости и уважения к возрасту...
стаи встали ,угрюмо смотря друг на друга..
Тихо скулил Рондон,разевал страшную пасть Гогуа,а Эджуке,не понимая ничего по прежнему носился по полю,беззаветно и радостно пихая носом мяч...
"Псы"...Вздохнул Влашич и тяжело поднимая ударенную ударную лапу поковылял метить вражескую штангу.."
(78 минута)))
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ротора» на матч 25-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Карпов, Фернандес, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Эджуке, Рондон.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Песегов, Давиташвили, Понсе, Фламарион.
- Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.