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    Рондон, Влашич и Эджуке – в старте ЦСКА. Гогуа, Жигулев и Песегов выйдут у «Ротора»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ротора» на матч 25-го тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Карпов, Фернандес, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Эджуке, Рондон.

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Песегов, Давиташвили, Понсе, Фламарион.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1910

      Алехсбургер. 1 минуту назад

      "..вскорости Щенников укусил за ногу Фламариона..
      Тот ,затормозив всеми четыремя лапами,истошно залаял,требуя справедливости и уважения к возрасту...
      стаи встали ,угрюмо смотря друг на друга..
      Тихо скулил Рондон,разевал страшную пасть Гогуа,а Эджуке,не понимая ничего по прежнему носился по полю,беззаветно и радостно пихая носом мяч...

      "Псы"...Вздохнул Влашич и тяжело поднимая ударенную ударную лапу поковылял метить вражескую штангу.."
      (78 минута)))

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